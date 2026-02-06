A Prefeitura de Birigui inicia na próxima segunda-feira (9) uma operação de fiscalização voltada a estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas no município. A ação será conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, como medida preventiva diante do aumento da circulação de pessoas no período de Carnaval.

A força-tarefa terá caráter orientativo e fiscalizador, com inspeções em pontos comerciais para verificar a regularidade dos produtos oferecidos ao público. Entre as prioridades está o combate à adulteração de bebidas, especialmente quanto à presença de substâncias tóxicas como o metanol, além da conferência da procedência das mercadorias.

Outro foco das equipes será o cumprimento da legislação que proíbe a venda ou fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Os fiscais também irão monitorar a aplicação das normas previstas na Lei Antifumo, observando se ambientes de uso coletivo estão em conformidade com as restrições.