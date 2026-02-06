A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba dá início, na próxima segunda-feira (9), à campanha de vacinação contra a dengue voltada aos profissionais da Atenção Primária à Saúde. A medida prioriza trabalhadores que atuam diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), considerados linha de frente no atendimento à população.

Nesta etapa inicial, serão aplicadas 584 doses da vacina Butantan-DV, enviadas pelo Ministério da Saúde e com previsão de chegada ao município neste sábado (7). Desenvolvido pelo Instituto Butantan, o imunizante se destaca por ser o primeiro do mundo em dose única com proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.

A aplicação ficará sob responsabilidade da Vigilância Epidemiológica, que já possui o levantamento dos profissionais aptos a receber a vacina. Equipes do órgão irão percorrer as UBSs para realizar a imunização, seguindo as orientações técnicas da Secretaria de Estado da Saúde.