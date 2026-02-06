A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba dá início, na próxima segunda-feira (9), à campanha de vacinação contra a dengue voltada aos profissionais da Atenção Primária à Saúde. A medida prioriza trabalhadores que atuam diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), considerados linha de frente no atendimento à população.
Nesta etapa inicial, serão aplicadas 584 doses da vacina Butantan-DV, enviadas pelo Ministério da Saúde e com previsão de chegada ao município neste sábado (7). Desenvolvido pelo Instituto Butantan, o imunizante se destaca por ser o primeiro do mundo em dose única com proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.
A aplicação ficará sob responsabilidade da Vigilância Epidemiológica, que já possui o levantamento dos profissionais aptos a receber a vacina. Equipes do órgão irão percorrer as UBSs para realizar a imunização, seguindo as orientações técnicas da Secretaria de Estado da Saúde.
De acordo com a diretora da Vigilância Epidemiológica, Priscila Cestaro, a estratégia busca proteger quem atua diretamente no enfrentamento da doença. A previsão é imunizar médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, com ampliação da campanha à medida que novas remessas forem disponibilizadas.
Eficiência comprovada
Estudos clínicos apontam que o imunizante apresenta cerca de 74% de eficácia contra casos gerais, mais de 91% contra quadros graves e 100% de proteção contra hospitalizações. A vacina foi aprovada pela Anvisa para pessoas entre 12 e 59 anos, e a ampliação para outros públicos ocorrerá conforme a disponibilidade de doses.
Situação epidemiológica
Até esta sexta-feira (6), Araçatuba registrava 187 casos positivos de dengue, sendo 178 somente em janeiro e nove neste mês, sem mortes confirmadas. Também foram contabilizados quatro casos de chikungunya, doença igualmente transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.
Com a campanha, o município reforça a estratégia preventiva diante do cenário epidemiológico e busca proteger profissionais essenciais no combate às arboviroses.
