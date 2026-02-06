Um homem foi detido na manhã desta sexta-feira (06) após tentar escapar de uma abordagem da Guarda Civil Municipal (GCM), em Araçatuba. A perseguição se estendeu por diferentes regiões da cidade e terminou nas proximidades da Praça Getúlio Vargas, na área central.

Segundo informações apuradas pela reportagem, agentes da GCM desconfiaram da atitude do condutor de um veículo, que teria sido visto descartando resíduos em uma área localizada no bairro Lago Azul. Ao notar a aproximação da viatura, o motorista deixou o local e iniciou a fuga.

O acompanhamento percorreu várias ruas e bairros até que o veículo fosse interceptado pelos guardas. Durante a abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado. Ainda conforme apuração, o homem havia deixado o sistema prisional recentemente.