06 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARAÇATUBA

Homem é detido após perseguição por descarte irregular de lixo

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Suspeita de descarte irregular de lixo terminou em fuga por bairros da cidade; homem foi autuado por infrações de trânsito e liberado após registro da ocorrência
Suspeita de descarte irregular de lixo terminou em fuga por bairros da cidade; homem foi autuado por infrações de trânsito e liberado após registro da ocorrência

Um homem foi detido na manhã desta sexta-feira (06) após tentar escapar de uma abordagem da Guarda Civil Municipal (GCM), em Araçatuba. A perseguição se estendeu por diferentes regiões da cidade e terminou nas proximidades da Praça Getúlio Vargas, na área central.

Segundo informações apuradas pela reportagem, agentes da GCM desconfiaram da atitude do condutor de um veículo, que teria sido visto descartando resíduos em uma área localizada no bairro Lago Azul. Ao notar a aproximação da viatura, o motorista deixou o local e iniciou a fuga.

O acompanhamento percorreu várias ruas e bairros até que o veículo fosse interceptado pelos guardas. Durante a abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado. Ainda conforme apuração, o homem havia deixado o sistema prisional recentemente.

Diante da situação, os agentes lavraram autuações relacionadas a infrações de trânsito e conduziram o envolvido ao Plantão Policial para registro da ocorrência. Após os procedimentos, ele foi liberado.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários