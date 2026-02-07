O bairro Engenheiro Taveira, em Araçatuba, será palco de uma tarde repleta de lazer, cultura e integração comunitária neste domingo (8). A partir das 16h, o projeto Sesc na Praça promove uma série de atividades gratuitas voltadas à população, com programação na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Selma Maria Trevelin de Jesus, que segue até as 20h.

A iniciativa do Sesc Birigui busca estimular a ocupação dos espaços públicos como ambientes de convivência e entretenimento ao ar livre. O evento conta com apoio da Prefeitura de Araçatuba e do Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba e Região (Sincomércio).

Durante toda a tarde, crianças, jovens e adultos poderão participar de práticas esportivas e recreativas adaptadas para diferentes faixas etárias e níveis de habilidade. Entre as opções estão badminton, miniesportes e desafios com jogos de tabuleiro, acompanhados por monitores especializados.

Oficina e espetáculo