O bairro Engenheiro Taveira, em Araçatuba, será palco de uma tarde repleta de lazer, cultura e integração comunitária neste domingo (8). A partir das 16h, o projeto Sesc na Praça promove uma série de atividades gratuitas voltadas à população, com programação na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Selma Maria Trevelin de Jesus, que segue até as 20h.
A iniciativa do Sesc Birigui busca estimular a ocupação dos espaços públicos como ambientes de convivência e entretenimento ao ar livre. O evento conta com apoio da Prefeitura de Araçatuba e do Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba e Região (Sincomércio).
Durante toda a tarde, crianças, jovens e adultos poderão participar de práticas esportivas e recreativas adaptadas para diferentes faixas etárias e níveis de habilidade. Entre as opções estão badminton, miniesportes e desafios com jogos de tabuleiro, acompanhados por monitores especializados.
Oficina e espetáculo
Abrindo a programação cultural, às 16h, a Cia. Nuvem & Feijão conduz a oficina “Livro de Pano, Livro de Sonho”, na qual os participantes serão convidados a criar livros artesanais em tecido. A atividade combina cantigas e narrativas populares, incentivando a criatividade por meio de memórias, palavras, imagens e texturas.
Já às 18h, o grupo retorna com o espetáculo “Ouvi por aí: fábulas e cantigas”, que propõe uma experiência imersiva em histórias e canções tradicionais transmitidas ao longo das gerações. A apresentação, realizada com o público acomodado no chão e acompanhada por violão, busca promover proximidade e envolvimento com as narrativas.
A agenda inclui ainda a vivência “Elos em Movimento”, que promove interação e atividades corporais voltadas ao público infantojuvenil, reforçando a proposta educativa e cultural voltada às infâncias.
Com programação diversificada e acesso gratuito, o evento pretende fortalecer vínculos comunitários e ampliar o acesso à cultura, ao esporte e à convivência social.
