06 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
VÁRIOS BAIRROS

Manutenção em Araçatuba pode afetar abastecimento de água hoje

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Wesley Pedrosa
Moradores com caixa d’água não serão impactados nesta sexta-feira (6)
Moradores com caixa d’água não serão impactados nesta sexta-feira (6)

A GS Inima Samar realiza nesta sexta-feira (6) uma manutenção programada na rede de abastecimento de água na avenida Pompeu de Toledo, em Araçatuba. Em razão do serviço, moradores de alguns bairros podem enfrentar interrupções temporárias no fornecimento ao longo do dia.

Segundo a concessionária, os bairros que podem ser afetados são Icaraí, Morumbi, Saudade, Vila Bandeirantes, Vila Estádio, Vila Santa Maria e Vila São Paulo. A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer até as 13h.

Os imóveis que possuem caixa d’água não serão prejudicados. A empresa recomenda que os moradores utilizem a água armazenada de forma consciente, garantindo o consumo necessário para pelo menos 24 horas, conforme normas técnicas.

Para facilitar a retomada do abastecimento, a Samar solicita que os clientes fechem o registro de entrada de água em seus cavaletes durante a manutenção e abram novamente após o término do serviço.

Mais informações podem ser consultadas no site oficial da Samar (www.samar.eco.br
) ou pelos canais de atendimento: 0800-7702295 e WhatsApp (11) 95020-6424.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários