A GS Inima Samar realiza nesta sexta-feira (6) uma manutenção programada na rede de abastecimento de água na avenida Pompeu de Toledo, em Araçatuba. Em razão do serviço, moradores de alguns bairros podem enfrentar interrupções temporárias no fornecimento ao longo do dia.

Segundo a concessionária, os bairros que podem ser afetados são Icaraí, Morumbi, Saudade, Vila Bandeirantes, Vila Estádio, Vila Santa Maria e Vila São Paulo. A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer até as 13h.

Os imóveis que possuem caixa d’água não serão prejudicados. A empresa recomenda que os moradores utilizem a água armazenada de forma consciente, garantindo o consumo necessário para pelo menos 24 horas, conforme normas técnicas.