A Câmara Municipal de Araçatuba realiza na segunda-feira (9), a partir das 19h, a segunda sessão ordinária de 2026, com uma pauta enxuta composta por apenas dois itens a serem discutidos e votados em plenário.
O primeiro projeto da Ordem do Dia é de autoria do vereador Hideto Honda, que propõe a criação do Mês de Conscientização da Doença de Parkinson, denominado “Tulipa Vermelha”. A iniciativa busca ampliar a divulgação de informações sobre a doença, estimular o diagnóstico precoce e promover ações educativas voltadas a pacientes, familiares e profissionais da saúde.
De acordo com o texto, a campanha deverá ser realizada anualmente no mês de abril e passará a integrar o calendário oficial de eventos do município, com possibilidade de palestras, debates e atividades de orientação à população.
O segundo item da sessão é o Projeto de Decreto Legislativo nº 9/2025, de autoria do vereador Gilberto Batata Mantovani, que concede a Medalha 9 de Julho ao médico Célio Shigueo Mori, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Araçatuba. A honraria deverá ser entregue em sessão solene, em data a ser definida pela Mesa Diretora.
A sessão é aberta ao público e será transmitida pelos canais oficiais da Câmara Municipal.
