A Câmara Municipal de Araçatuba realiza na segunda-feira (9), a partir das 19h, a segunda sessão ordinária de 2026, com uma pauta enxuta composta por apenas dois itens a serem discutidos e votados em plenário.

O primeiro projeto da Ordem do Dia é de autoria do vereador Hideto Honda, que propõe a criação do Mês de Conscientização da Doença de Parkinson, denominado “Tulipa Vermelha”. A iniciativa busca ampliar a divulgação de informações sobre a doença, estimular o diagnóstico precoce e promover ações educativas voltadas a pacientes, familiares e profissionais da saúde.

De acordo com o texto, a campanha deverá ser realizada anualmente no mês de abril e passará a integrar o calendário oficial de eventos do município, com possibilidade de palestras, debates e atividades de orientação à população.