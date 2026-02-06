Uma proprietária rural foi autuada pela Polícia Militar Ambiental por degradação ambiental de flora em uma área rural de General Salgado. A ação ocorreu na quinta-feira (5), durante patrulhamento realizado após o recebimento de uma denúncia.

De acordo com a corporação, os policiais constataram a existência de madeira nativa armazenada de forma irregular no interior da propriedade. No local, foram encontrados 7,9 metros cúbicos de madeira, armazenados em forma de lascas, sem a devida autorização ambiental.

Diante da infração, foi lavrado auto de infração ambiental, com aplicação de multa no valor de R$ 2.373,24. O material foi apreendido, permanecendo na propriedade sob responsabilidade da autuada, que ficou na condição de fiel depositária.