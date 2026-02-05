Uma ação da Polícia Civil desencadeada nesta quinta-feira (05) levou à prisão de quatro pessoas investigadas por envolvimento com o tráfico de drogas na região. A informação foi confirmada à reportagem no fim da manhã, porém os nomes dos detidos não foram divulgados.
De acordo com os dados apurados, a operação teve origem em investigações conduzidas pela Delegacia de Mirandópolis. Ao todo, foram executados quatro mandados de busca e apreensão e quatro ordens de prisão temporária relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes.
Os mandados foram cumpridos em Mirandópolis (dois), Araçatuba e Valparaíso.
As diligências contaram com participação de agentes da própria comarca, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Araçatuba. Policiais civis da Seccional de Andradina participaram das ações de campo.
O caso segue em andamento e pode ter novos desdobramentos. A reportagem continuará acompanhando a investigação e divulgará atualizações conforme a apuração avance.
