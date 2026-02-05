Uma ação da Polícia Civil desencadeada nesta quinta-feira (05) levou à prisão de quatro pessoas investigadas por envolvimento com o tráfico de drogas na região. A informação foi confirmada à reportagem no fim da manhã, porém os nomes dos detidos não foram divulgados.

De acordo com os dados apurados, a operação teve origem em investigações conduzidas pela Delegacia de Mirandópolis. Ao todo, foram executados quatro mandados de busca e apreensão e quatro ordens de prisão temporária relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes.

Os mandados foram cumpridos em Mirandópolis (dois), Araçatuba e Valparaíso.