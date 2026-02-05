06 de fevereiro de 2026
MANDADOS

Polícia prende quatro por tráfico em Araçatuba e região

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ação da Polícia Civil cumpre mandados e flagra suspeitos em Araçatuba, Mirandópolis e Valparaíso
Uma ação da Polícia Civil desencadeada nesta quinta-feira (05) levou à prisão de quatro pessoas investigadas por envolvimento com o tráfico de drogas na região. A informação foi confirmada à reportagem no fim da manhã, porém os nomes dos detidos não foram divulgados.

De acordo com os dados apurados, a operação teve origem em investigações conduzidas pela Delegacia de Mirandópolis. Ao todo, foram executados quatro mandados de busca e apreensão e quatro ordens de prisão temporária relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes.

Os mandados foram cumpridos em Mirandópolis (dois), Araçatuba e Valparaíso.

As diligências contaram com participação de agentes da própria comarca, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Araçatuba. Policiais civis da Seccional de Andradina participaram das ações de campo.

O caso segue em andamento e pode ter novos desdobramentos. A reportagem continuará acompanhando a investigação e divulgará atualizações conforme a apuração avance.

