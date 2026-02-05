A Clínica de Psicologia Psico Benedita Fernandes realizou, ao longo do último ano, 1.481 atendimentos voltados à saúde mental em Araçatuba. Os dados refletem a atuação da instituição em parceria com o poder público e com projetos sociais voltados ao acesso ao acompanhamento psicológico para diferentes segmentos da população.

Parte dos atendimentos ocorreu por meio de convênio com a Prefeitura, responsável por 674 sessões. A clínica também realizou 515 atendimentos gratuitos, destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Outras ações complementaram o serviço, entre elas atendimentos vinculados ao Programa Valor Social e práticas integrativas, como a auriculoterapia, também oferecidas sem custo aos usuários. Segundo a entidade, os números representam o alcance das iniciativas desenvolvidas ao longo do período.