A Clínica de Psicologia Psico Benedita Fernandes realizou, ao longo do último ano, 1.481 atendimentos voltados à saúde mental em Araçatuba. Os dados refletem a atuação da instituição em parceria com o poder público e com projetos sociais voltados ao acesso ao acompanhamento psicológico para diferentes segmentos da população.
Parte dos atendimentos ocorreu por meio de convênio com a Prefeitura, responsável por 674 sessões. A clínica também realizou 515 atendimentos gratuitos, destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Outras ações complementaram o serviço, entre elas atendimentos vinculados ao Programa Valor Social e práticas integrativas, como a auriculoterapia, também oferecidas sem custo aos usuários. Segundo a entidade, os números representam o alcance das iniciativas desenvolvidas ao longo do período.
Mantida por uma associação filantrópica com atuação em projetos sociais, a clínica desenvolve suas atividades com foco na promoção da saúde mental. Profissionais da instituição apontam que o investimento em saúde mental está relacionado ao fortalecimento das relações sociais e ao atendimento de demandas comunitárias.
A associação segue em atividade por meio da clínica e de sua estrutura administrativa, mantendo ações voltadas à assistência e à inclusão social.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.