A Prefeitura de Birigui dará início na próxima segunda-feira (9) a mais uma edição da campanha “Limpa Birigui”, iniciativa voltada à limpeza urbana e à prevenção de problemas de saúde pública. A ação reúne equipes das Secretarias de Serviços Públicos e de Saúde para a retirada de materiais sem uso e orientação à população.
Enquanto os caminhões realizam o recolhimento dos objetos descartados, agentes de saúde visitam residências para conscientizar moradores sobre o descarte adequado e os riscos provocados pelo acúmulo de itens que podem se tornar focos de doenças.
Nesta primeira etapa, o serviço atenderá bairros como Quemil, Jardim Sant’Ana, Conjunto Habitacional João Crevelaro, Residencial e Comercial Vitória, Quinta da Mata e Residencial Moimas II. O cronograma seguirá até 4 de março, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8h.
A administração municipal informa que a divulgação das datas e locais ocorrerá por meio de carro de som, site oficial e redes sociais. A prefeita Samanta Borini reforçou o pedido para que os moradores participem da campanha, separando objetos que não utilizam mais e contribuindo para a manutenção da cidade limpa e para o combate ao mosquito Aedes aegypti.
Entre os itens aceitos estão móveis velhos, colchões, garrafas e recipientes plásticos. A orientação é que os materiais sejam deixados organizados nas calçadas apenas na data prevista para a coleta.
