A Prefeitura de Birigui dará início na próxima segunda-feira (9) a mais uma edição da campanha “Limpa Birigui”, iniciativa voltada à limpeza urbana e à prevenção de problemas de saúde pública. A ação reúne equipes das Secretarias de Serviços Públicos e de Saúde para a retirada de materiais sem uso e orientação à população.

Enquanto os caminhões realizam o recolhimento dos objetos descartados, agentes de saúde visitam residências para conscientizar moradores sobre o descarte adequado e os riscos provocados pelo acúmulo de itens que podem se tornar focos de doenças.

Nesta primeira etapa, o serviço atenderá bairros como Quemil, Jardim Sant’Ana, Conjunto Habitacional João Crevelaro, Residencial e Comercial Vitória, Quinta da Mata e Residencial Moimas II. O cronograma seguirá até 4 de março, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8h.