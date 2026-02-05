Uma idosa de 79 anos, residente em Araçatuba, procurou a Polícia Civil nesta quarta-feira (4) após perceber que havia sido vítima de um golpe que se estendia há cerca de um ano. A idosa acreditava manter um relacionamento com um suposto violinista alemão conhecido internacionalmente, mas descobriu tratar-se de uma fraude.

Segundo o boletim de ocorrência, o estelionatário estabeleceu contato e, ao longo de meses, utilizou estratégias de manipulação emocional para conquistar a confiança da vítima e pedir dinheiro.

Convencida da veracidade da relação, ela realizou diversos envios por meio de códigos de cartões-presente digitais, mecanismo frequentemente usado por golpistas por dificultar o rastreamento.

O prejuízo estimado ultrapassa R$ 10 mil. Apenas na última terça-feira (3), a vítima adquiriu R$ 2,5 mil em créditos e repassou as senhas ao criminoso.

Espera frustrada e novo pedido de dinheiro