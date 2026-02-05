Uma idosa de 79 anos, residente em Araçatuba, procurou a Polícia Civil nesta quarta-feira (4) após perceber que havia sido vítima de um golpe que se estendia há cerca de um ano. A idosa acreditava manter um relacionamento com um suposto violinista alemão conhecido internacionalmente, mas descobriu tratar-se de uma fraude.
Segundo o boletim de ocorrência, o estelionatário estabeleceu contato e, ao longo de meses, utilizou estratégias de manipulação emocional para conquistar a confiança da vítima e pedir dinheiro.
Convencida da veracidade da relação, ela realizou diversos envios por meio de códigos de cartões-presente digitais, mecanismo frequentemente usado por golpistas por dificultar o rastreamento.
O prejuízo estimado ultrapassa R$ 10 mil. Apenas na última terça-feira (3), a vítima adquiriu R$ 2,5 mil em créditos e repassou as senhas ao criminoso.
Espera frustrada e novo pedido de dinheiro
A situação ganhou contornos ainda mais delicados quando o golpista afirmou ter viajado dos Estados Unidos até Araçatuba para visitá-la. Confiante, a mulher preparou um jantar em casa para recebê-lo. No entanto, ele não apareceu e alegou ter seguido para um hotel, solicitando mais R$ 800 para custear a hospedagem, via Pix ou transferência.
Diante do novo pedido e da ausência do suposto visitante, a idosa decidiu procurar a Polícia Civil. Mesmo após registrar a ocorrência, ela ainda acreditava estar em contato com o músico e que ele realmente havia estado na cidade.
Alerta das autoridades
A Polícia Civil reforça que golpes sentimentais têm se tornado cada vez mais comuns, especialmente contra pessoas idosas. Criminosos utilizam identidades falsas e nomes de figuras conhecidas para criar vínculos afetivos e explorar emocional e financeiramente as vítimas. A orientação é desconfiar de pedidos de dinheiro, evitar envio de códigos ou transferências e procurar imediatamente a polícia ao suspeitar de fraude.
