A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, divulgou que algumas vias do município terão o tráfego interrompido temporariamente entre os dias 7 e 9 de fevereiro. As alterações ocorrem em razão da realização de eventos religiosos, esportivos, beneficentes e festivos. A orientação aos condutores é para que fiquem atentos à sinalização e, sempre que possível, optem por caminhos alternativos.
No sábado (7), durante o período da manhã, ruas do bairro Jardim TV serão interditadas para os preparativos da Quermesse de São Sebastião. As restrições atingem a rua Vereador Aldo Campos, nos cruzamentos com as ruas Santa Maria e Celestino Santos Esgalha; a rua Antônio de Godoi, entre as ruas Wandenkolk e São Sebastião; além da rua José Xavier Couto com a rua São Sebastião.
Ainda no sábado, a partir das 13h30, haverá bloqueio nas vias próximas ao Estádio Municipal em função da organização de jogo da Associação Esportiva Araçatuba (AEA). Já às 14h, um evento beneficente ocasionará interdições na rua Jacynto Anhê, nos cruzamentos com a rua Doutor Almi Lima de Castro e com a rua Sebastião Guimarães Corrêa, no bairro Concórdia.
No domingo (8), as interdições começam ainda de madrugada, a partir da 1h, para a montagem da estrutura de uma corrida de rua, cuja largada está prevista para as 7h. O percurso inclui a avenida Pompeu de Toledo com a avenida Waldir Felizola de Moraes até a rotatória da avenida Odorindo Perenha, com retorno pela avenida Waldir Felizola de Moraes. O trajeto segue novamente pela avenida Pompeu de Toledo até a rotatória da Saudade, passando pelo cruzamento com a rua Café Filho até a avenida Anhanguera, com retorno em frente ao Colégio Thathi.
Na segunda-feira (9), durante o período da manhã, terá início a interdição no interior da Praça Olímpica para os preparativos dos festejos de Carnaval.
A Secretaria de Mobilidade Urbana reforça que agentes estarão nos locais para orientar motoristas e garantir a segurança viária durante os eventos.
