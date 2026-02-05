A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, divulgou que algumas vias do município terão o tráfego interrompido temporariamente entre os dias 7 e 9 de fevereiro. As alterações ocorrem em razão da realização de eventos religiosos, esportivos, beneficentes e festivos. A orientação aos condutores é para que fiquem atentos à sinalização e, sempre que possível, optem por caminhos alternativos.

No sábado (7), durante o período da manhã, ruas do bairro Jardim TV serão interditadas para os preparativos da Quermesse de São Sebastião. As restrições atingem a rua Vereador Aldo Campos, nos cruzamentos com as ruas Santa Maria e Celestino Santos Esgalha; a rua Antônio de Godoi, entre as ruas Wandenkolk e São Sebastião; além da rua José Xavier Couto com a rua São Sebastião.

Ainda no sábado, a partir das 13h30, haverá bloqueio nas vias próximas ao Estádio Municipal em função da organização de jogo da Associação Esportiva Araçatuba (AEA). Já às 14h, um evento beneficente ocasionará interdições na rua Jacynto Anhê, nos cruzamentos com a rua Doutor Almi Lima de Castro e com a rua Sebastião Guimarães Corrêa, no bairro Concórdia.