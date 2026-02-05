Durante a 1ª sessão ordinária do ano, realizada nesta segunda-feira (02), a Câmara Municipal de Araçatuba aprovou uma série de requerimentos solicitando informações oficiais ao Poder Executivo. Ao todo, foram apresentados 12 pedidos, que deverão ser respondidos pela Prefeitura no prazo legal de até 15 dias.

Entre os requerimentos em destaque, está o do vereador Hideto Honda (PSD), que cobra informações detalhadas sobre a infraestrutura cicloviária do município. O parlamentar solicita a relação completa das ciclovias e ciclofaixas existentes, além de questionar se há plano, diretrizes técnicas ou estudos voltados à ampliação da malha destinada a ciclistas.

O pedido também inclui dados sobre políticas públicas de incentivo ao uso da bicicleta e à caminhada implementadas nos últimos três anos, bem como informações sobre os investimentos realizados nesse período em ações voltadas à mobilidade ativa em Araçatuba.