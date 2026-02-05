Durante a 1ª sessão ordinária do ano, realizada nesta segunda-feira (02), a Câmara Municipal de Araçatuba aprovou uma série de requerimentos solicitando informações oficiais ao Poder Executivo. Ao todo, foram apresentados 12 pedidos, que deverão ser respondidos pela Prefeitura no prazo legal de até 15 dias.
Entre os requerimentos em destaque, está o do vereador Hideto Honda (PSD), que cobra informações detalhadas sobre a infraestrutura cicloviária do município. O parlamentar solicita a relação completa das ciclovias e ciclofaixas existentes, além de questionar se há plano, diretrizes técnicas ou estudos voltados à ampliação da malha destinada a ciclistas.
O pedido também inclui dados sobre políticas públicas de incentivo ao uso da bicicleta e à caminhada implementadas nos últimos três anos, bem como informações sobre os investimentos realizados nesse período em ações voltadas à mobilidade ativa em Araçatuba.
Além da pauta relacionada às ciclovias, Hideto Honda apresentou outro requerimento solicitando informações sobre associações e clubes do município com débitos de IPTU, incluindo valores atualizados, eventual inscrição em dívida ativa e a existência de parcelamentos firmados com a administração municipal.
Outros vereadores também protocolaram pedidos de esclarecimentos sobre temas diversos, como a aplicação de legislação federal que reconhece professoras da educação infantil como integrantes do magistério, a situação de contratos e concessões públicas, programas federais na área da saúde e atendimentos voltados a crianças com deficiência na rede municipal.
