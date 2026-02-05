O caso de maus-tratos que terminou com a morte de um cachorro sem raça definida, em Andradina, teve novos desdobramentos nesta quarta-feira (4). Após o tutor alterar o relato inicial, o corpo do animal foi localizado, retirado do local onde havia sido enterrado e encaminhado para necropsia em um hospital veterinário.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o tutor acusado de atingir o cão com golpes de capacete acompanhou agentes da Polícia Civil e servidores da pasta até a Rua Finlândia, no bairro Jardim Europa, onde indicou o ponto exato do enterro. O corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição.

Com a localização do corpo, o animal passou a ficar sob responsabilidade do hospital veterinário, onde exames técnicos devem apontar as circunstâncias e a causa da morte. Após a emissão do laudo, a Secretaria de Meio Ambiente deve encaminhar o caso ao Ministério Público, solicitando a adoção das medidas legais cabíveis.