O caso de maus-tratos que terminou com a morte de um cachorro sem raça definida, em Andradina, teve novos desdobramentos nesta quarta-feira (4). Após o tutor alterar o relato inicial, o corpo do animal foi localizado, retirado do local onde havia sido enterrado e encaminhado para necropsia em um hospital veterinário.
De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o tutor acusado de atingir o cão com golpes de capacete acompanhou agentes da Polícia Civil e servidores da pasta até a Rua Finlândia, no bairro Jardim Europa, onde indicou o ponto exato do enterro. O corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição.
Com a localização do corpo, o animal passou a ficar sob responsabilidade do hospital veterinário, onde exames técnicos devem apontar as circunstâncias e a causa da morte. Após a emissão do laudo, a Secretaria de Meio Ambiente deve encaminhar o caso ao Ministério Público, solicitando a adoção das medidas legais cabíveis.
Ainda conforme informações preliminares apuradas pelas autoridades, há indícios de que o suspeito possa ter envolvimento em outros episódios de maus-tratos, o que pode resultar em agravamento da responsabilização penal, conforme prevê a legislação ambiental.
O caso é investigado pela Polícia Civil e segue sendo acompanhado pelo poder público municipal. As autoridades reforçam que crimes contra animais são considerados graves e passíveis de punição.
A ocorrência foi registrada no domingo (1º), após uma protetora de animais procurar a polícia para denunciar as condições em que o cachorro vivia. Segundo o boletim, o cão já havia sido alvo de orientações anteriores, mas acabou morrendo em decorrência das agressões.
