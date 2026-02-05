Bandeirante de Birigui e União Barbarense empataram sem gols na noite desta quarta-feira (4), pela quarta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O duelo de pouca inspiração técnica aconteceu no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, e contou com a presença de um bom público, próximo de 1.500 torcedores.

Em campo, o início da partida foi dominado pelo União Barbarense, que teve mais posse de bola e presença ofensiva nos primeiros minutos. O Bandeirante encontrou dificuldades para se organizar e praticamente não conseguiu levar perigo ao gol adversário ao longo do confronto. A equipe do BEC não finalizou nenhuma vez com chute direto ao gol durante os 90 minutos.

Com o passar do jogo, o ritmo caiu e as chances claras foram raras, resultando em um empate sem gols que frustrou parte da torcida mandante. Ao final da partida, torcedores do Bandeirante vaiaram a equipe e demonstraram insatisfação com o desempenho apresentado. Membros das torcidas organizadas também protestaram, entoando gritos de ordem como “jogadores, respeita a camisa do Leão”.