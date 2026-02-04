Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira (4), em um bar localizado no bairro Piscina, em Andradina.

A ocorrência teve início após o Copom receber uma denúncia anônima relatando a presença de um indivíduo em atitude suspeita e possivelmente armado no interior do estabelecimento. Com o apoio de outras viaturas, os policiais realizaram um cerco no local e identificaram o suspeito com as características informadas.

Durante a abordagem, os militares encontraram na cintura do homem um revólver calibre .32, da marca Taurus, contendo duas munições intactas. A arma estava sem numeração aparente, o que agrava a situação criminal.