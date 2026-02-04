05 de fevereiro de 2026
PORTE DE ARMA

Homem é preso armado em bar após denúncia anônima em Andradina

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
PM encontra revólver calibre .32 com munições, durante abordagem no bairro Piscina
PM encontra revólver calibre .32 com munições, durante abordagem no bairro Piscina

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira (4), em um bar localizado no bairro Piscina, em Andradina.

A ocorrência teve início após o Copom receber uma denúncia anônima relatando a presença de um indivíduo em atitude suspeita e possivelmente armado no interior do estabelecimento. Com o apoio de outras viaturas, os policiais realizaram um cerco no local e identificaram o suspeito com as características informadas.

Durante a abordagem, os militares encontraram na cintura do homem um revólver calibre .32, da marca Taurus, contendo duas munições intactas. A arma estava sem numeração aparente, o que agrava a situação criminal.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária. O delegado de plantão ratificou a prisão e arbitrou fiança no valor de R$ 1 mil, que não foi paga. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas, que contribuem diretamente para a retirada de armas ilegais de circulação e para a segurança da população.

