Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira (4), em um bar localizado no bairro Piscina, em Andradina.
A ocorrência teve início após o Copom receber uma denúncia anônima relatando a presença de um indivíduo em atitude suspeita e possivelmente armado no interior do estabelecimento. Com o apoio de outras viaturas, os policiais realizaram um cerco no local e identificaram o suspeito com as características informadas.
Durante a abordagem, os militares encontraram na cintura do homem um revólver calibre .32, da marca Taurus, contendo duas munições intactas. A arma estava sem numeração aparente, o que agrava a situação criminal.
Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária. O delegado de plantão ratificou a prisão e arbitrou fiança no valor de R$ 1 mil, que não foi paga. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.
A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas, que contribuem diretamente para a retirada de armas ilegais de circulação e para a segurança da população.
