A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp), realizou nesta quarta-feira (4) uma série de ações de zeladoria e manutenção urbana em diferentes bairros do município.
As equipes atuaram com serviços de roçagem e limpeza em áreas verdes e espaços públicos da rua Luiz Mitidiero, esquina com a rua Maria Elena Nogueira, no bairro Universo. O mesmo trabalho foi executado no cruzamento da rua Jales com a Abramo Gon, no Nossa Senhora Aparecida.
No bairro Nova Iorque, a secretaria realizou manutenção na praça local e também em uma área situada entre a avenida da Saudade e a rua Duque de Caxias. Já no Concórdia, na avenida Odorindo Perenha, as equipes utilizaram trator para a roçagem de áreas públicas.
Os serviços seguiram pela avenida Optaciano Mendes Pereira, no Morada dos Nobres, com limpeza e corte de mato, e no Lago Azul, onde houve raspagem de guias, sarjetas e calçadas na rua Itamar Martins Álvares, ao lado da Emeb Professora Mariana Guedes Tibagy.
Na manutenção viária, foram realizados serviços de forramento com brita em vias do Jardim Universo 2, além de tapa-buracos na avenida José Ferreira Batista, no Ipanema, e na rua Canjiro Takebe, no Casa Nova.
Segundo a Sosp, as ações fazem parte do cronograma permanente de conservação urbana, visando melhorar a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida da população.
