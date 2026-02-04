A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp), realizou nesta quarta-feira (4) uma série de ações de zeladoria e manutenção urbana em diferentes bairros do município.

As equipes atuaram com serviços de roçagem e limpeza em áreas verdes e espaços públicos da rua Luiz Mitidiero, esquina com a rua Maria Elena Nogueira, no bairro Universo. O mesmo trabalho foi executado no cruzamento da rua Jales com a Abramo Gon, no Nossa Senhora Aparecida.

No bairro Nova Iorque, a secretaria realizou manutenção na praça local e também em uma área situada entre a avenida da Saudade e a rua Duque de Caxias. Já no Concórdia, na avenida Odorindo Perenha, as equipes utilizaram trator para a roçagem de áreas públicas.