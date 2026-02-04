Araçatuba e região encerraram 2025 em posição de destaque no cenário econômico do Estado de São Paulo. Os municípios figuram entre as 100 cidades paulistas que mais geraram empregos formais, segundo levantamento da Fundação Seade, com base nos dados do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Birigui alcançou a 30ª colocação no ranking estadual, com a criação de 1.588 vagas de trabalho com carteira assinada ao longo do ano. Logo atrás, Araçatuba aparece na 35ª posição, com 1.402 novos postos de trabalho, reforçando a força econômica da região Noroeste Paulista.

Outro município da região que também integra o ranking é Penápolis, na 61ª colocação, com 873 vagas formais abertas em 2025.