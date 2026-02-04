Araçatuba e região encerraram 2025 em posição de destaque no cenário econômico do Estado de São Paulo. Os municípios figuram entre as 100 cidades paulistas que mais geraram empregos formais, segundo levantamento da Fundação Seade, com base nos dados do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.
Birigui alcançou a 30ª colocação no ranking estadual, com a criação de 1.588 vagas de trabalho com carteira assinada ao longo do ano. Logo atrás, Araçatuba aparece na 35ª posição, com 1.402 novos postos de trabalho, reforçando a força econômica da região Noroeste Paulista.
Outro município da região que também integra o ranking é Penápolis, na 61ª colocação, com 873 vagas formais abertas em 2025.
"Os números demonstram a confiança no nosso potencial econômico e na capacidade de crescimento sustentável da região. É uma vitória para nossa população, pois significa mais oportunidades, renda e qualidade de vida para muitas famílias", avalia o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho de Araçatuba, Alencar Sader.
No contexto estadual, São Paulo liderou a geração de empregos no país, com 311.228 novas vagas, o que representa cerca de 900 empregos criados por dia. O desempenho colocou o estado como responsável por 24,3% de todas as vagas geradas no Brasil, que somaram 1.279.498 postos no ano passado.
A capital paulista concentrou 33% das vagas criadas no estado, mantendo-se como a cidade com maior geração de empregos formais do país. Ainda assim, os números mostram a importância dos municípios do interior, como Birigui e Araçatuba, para a descentralização do desenvolvimento econômico.
"Em um Estado que concentrou 36% das vagas criadas no Brasil em novembro, Araçatuba aparece como protagonista no Interior, ajudando a diversificar o mapa do emprego e a reduzir a dependência da Capital e da Região Metropolitana", afirma Sader.
O setor de Serviços foi o principal motor da geração de empregos em São Paulo, com quase 185 mil vagas, seguido por Comércio, Construção, Indústria e Agropecuária. Além disso, o estado registrou o maior salário médio de admissão do Brasil, com R$ 2.597,14, acima da média nacional.
