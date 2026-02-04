A rede municipal de ensino de Araçatuba inicia nesta quinta-feira (5) o ano letivo de 2026. Ao todo, 15.631 alunos, com idades entre 0 e 11 anos, retomam as atividades nas 31 escolas de Ensino Fundamental e 40 unidades de Educação Infantil do município.

No período da manhã, as aulas terão início às 7h, enquanto no turno da tarde o começo está previsto para 12h30. Cada unidade escolar ficará responsável pela recepção e acolhida dos estudantes, com atenção especial aos novos alunos.

Cinco escolas também receberão o espetáculo infantil “No Porta-Malas Tem Histórias”, da Cia UsFulano, com apresentações às 9h e 14h. A programação ocorre entre os dias 6 e 12 de fevereiro, em unidades localizadas nos bairros Panorama, Engenheiro Taveira, São Rafael, São José e Jardim TV. A iniciativa busca estimular o gosto pela leitura e valorizar a literatura como ferramenta de formação cultural e pensamento crítico.