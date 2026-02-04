A rede municipal de ensino de Araçatuba inicia nesta quinta-feira (5) o ano letivo de 2026. Ao todo, 15.631 alunos, com idades entre 0 e 11 anos, retomam as atividades nas 31 escolas de Ensino Fundamental e 40 unidades de Educação Infantil do município.
No período da manhã, as aulas terão início às 7h, enquanto no turno da tarde o começo está previsto para 12h30. Cada unidade escolar ficará responsável pela recepção e acolhida dos estudantes, com atenção especial aos novos alunos.
Cinco escolas também receberão o espetáculo infantil “No Porta-Malas Tem Histórias”, da Cia UsFulano, com apresentações às 9h e 14h. A programação ocorre entre os dias 6 e 12 de fevereiro, em unidades localizadas nos bairros Panorama, Engenheiro Taveira, São Rafael, São José e Jardim TV. A iniciativa busca estimular o gosto pela leitura e valorizar a literatura como ferramenta de formação cultural e pensamento crítico.
Segundo a secretária municipal de Educação, Ana Paula Braga, os materiais escolares começaram a ser distribuídos ainda no final de 2025, garantindo que os alunos iniciem o ano letivo com os itens necessários. O transporte escolar também está preparado, com 44 ônibus da frota municipal e outros 60 veículos terceirizados.
Desde janeiro, as escolas passaram por serviços de manutenção, limpeza, roçagem e vistorias estruturais. Na próxima semana, será realizada a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), reunindo equipes escolares para alinhamento pedagógico, organização de eventos e planejamento do ano letivo.
A única unidade que permanecerá fechada é a Emeb Professora Odette Costa Bodstein, no bairro Ivo Tozzi, devido a problemas estruturais no solo. Enquanto a reforma não é realizada, os 195 alunos serão atendidos no Cemfica Solar Dr. Bezerra Menezes, no bairro Panorama.
