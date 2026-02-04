A Polícia Civil abriu investigação para apurar o furto de 80 cabeças de gado ocorrido em uma propriedade rural às margens da Rodovia dos Barrageiros (SP-595), em Ilha Solteira. A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (2).

De acordo com as informações divulgadas nesta terça-feira (3), os suspeitos teriam montado um embarcador artesanal feito de madeira, utilizado para agilizar o carregamento dos animais em caminhões durante a ação criminosa.

O dono da área informou às autoridades que a fazenda é arrendada para a criação de gado e que o desaparecimento do rebanho foi constatado pelos responsáveis pelos animais. A suspeita é de que o furto tenha acontecido entre os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro.