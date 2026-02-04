A Polícia Civil abriu investigação para apurar o furto de 80 cabeças de gado ocorrido em uma propriedade rural às margens da Rodovia dos Barrageiros (SP-595), em Ilha Solteira. A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (2).
De acordo com as informações divulgadas nesta terça-feira (3), os suspeitos teriam montado um embarcador artesanal feito de madeira, utilizado para agilizar o carregamento dos animais em caminhões durante a ação criminosa.
O dono da área informou às autoridades que a fazenda é arrendada para a criação de gado e que o desaparecimento do rebanho foi constatado pelos responsáveis pelos animais. A suspeita é de que o furto tenha acontecido entre os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, os bovinos possuem marcas de identificação com as iniciais “JP” ou “CB”. Parte dos animais também apresenta perfuração na orelha direita, sinais que podem auxiliar na localização e reconhecimento do gado.
Na tarde desta terça-feira (3), a Polícia Civil conseguiu recuperar os animais subtraídos. Parte do rebanho foi localizada no município de Andradina, enquanto o restante foi encontrado em Cedral. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo crime.
