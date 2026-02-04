Na abertura da segunda rodada do Paulistão A4, o Penapolense confirmou o bom momento e manteve a campanha perfeita ao vencer o Comercial por 2 a 1, na noite desta terça-feira, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.
Os gols da equipe visitante foram marcados por M. Passo e Luan Carioca, garantindo mais três pontos fora de casa. O Comercial ainda tentou reagir e diminuiu o placar com Lucas Lima, mas não conseguiu evitar o revés diante de sua torcida.
Com o triunfo, o Penapolense chega aos seis pontos e assume, ao menos de forma provisória, a liderança isolada da competição. Já o Comercial sofreu sua primeira derrota no campeonato e aparece na quinta colocação, somando um ponto.
As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, 11, pela terceira rodada do estadual. Às 15h, o Penapolense encara o Tanabi, novamente como visitante, no estádio Alberto Victolo, em Tanabi. Mais tarde, às 20h, o Comercial recebe o Taquaritinga no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto.
