04 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
TRÁFICO

TOR prende jovem com 10 kg de drogas em ônibus na Marechal Rondon

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Rodoviária
Fiscalização de rotina em Guararapes localizou mais de 10 kg de entorpecentes na bagagem de um passageiro
Fiscalização de rotina em Guararapes localizou mais de 10 kg de entorpecentes na bagagem de um passageiro

Uma operação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) terminou na prisão de um jovem por tráfico de drogas na tarde dessa segunda-feira (2), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a ação ocorreu por volta das 17h20, quando os policiais abordaram um ônibus no km 550 da rodovia para uma vistoria de rotina. Durante a fiscalização, a equipe concentrou a verificação nos pertences de um passageiro que ocupava a poltrona 13.

O suspeito, de 20 anos, residente em Goiânia (GO), transportava em suas bagagens nove tabletes de maconha, que somaram 10,1 quilos, além de duas pequenas porções de Ice (derivado do haxixe), com peso aproximado de 20 gramas. Ele não apresentou qualquer autorização legal para o transporte do material ilícito.

Ainda conforme a PM Rodoviária, o jovem não possuía antecedentes criminais e foi detido em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde o indiciado permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários