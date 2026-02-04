Uma operação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) terminou na prisão de um jovem por tráfico de drogas na tarde dessa segunda-feira (2), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a ação ocorreu por volta das 17h20, quando os policiais abordaram um ônibus no km 550 da rodovia para uma vistoria de rotina. Durante a fiscalização, a equipe concentrou a verificação nos pertences de um passageiro que ocupava a poltrona 13.

O suspeito, de 20 anos, residente em Goiânia (GO), transportava em suas bagagens nove tabletes de maconha, que somaram 10,1 quilos, além de duas pequenas porções de Ice (derivado do haxixe), com peso aproximado de 20 gramas. Ele não apresentou qualquer autorização legal para o transporte do material ilícito.