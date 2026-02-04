Uma operação da Rocam resultou na recuperação de uma motocicleta roubada e na apreensão de um adolescente de 17 anos por ato infracional análogo à receptação e porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta terça-feira (3), em Birigui.

Durante patrulhamento pelo bairro São Conrado, os policiais visualizaram dois indivíduos em uma Honda Biz azul trafegando em alta velocidade pela Rua Guiné Tunes. Após consulta ao sistema, foi constatado que o veículo possuía queixa de roubo registrada no dia anterior.

Diante da tentativa de abordagem, os suspeitos desobedeceram à ordem de parada e iniciaram fuga por diversas ruas do bairro. Em determinado momento, o passageiro desceu da motocicleta nas proximidades de uma área de mata e dispensou um objeto, que posteriormente foi identificado como uma pistola Taurus calibre 7.65, municiada com 14 projéteis.