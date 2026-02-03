Uma tentativa de furto de motocicleta foi registrada por câmeras de monitoramento na tarde desta segunda-feira (02), no bairro Jardim São Braz, em Birigui. O autor da ação ainda não foi identificado.
As imagens mostram o momento em que o indivíduo se aproxima da motocicleta, estacionada em via pública, e passa a tentar dar partida no veículo. Durante a ação, ele utiliza uma chave do tipo “micha”, instrumento comumente empregado em crimes dessa natureza.
Apesar das diversas tentativas, o suspeito não conseguiu ligar a motocicleta. Ao perceber a dificuldade e o risco de ser flagrado, ele abandona a ação criminosa e deixa o local sem levar o veículo.
O caso reforça a importância do monitoramento por câmeras e da atenção redobrada dos proprietários de veículos. Informações que possam auxiliar na identificação do suspeito podem ser repassadas de forma anônima à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153 ou à Polícia Militar pelo 190.
