A Polícia Militar Ambiental flagrou um caso de degradação ambiental contra a fauna no município de Buritama, nesta segunda-feira (02/02/2026). Durante patrulhamento preventivo, a equipe avistou uma residência que mantinha diversas gaiolas com aves penduradas na garagem, levantando suspeita de cativeiro irregular.
No local, os policiais foram recebidos pela moradora, que autorizou a fiscalização e informou que os pássaros pertenciam ao seu esposo. Em contato com o responsável, ele admitiu ser o proprietário das aves, afirmando que algumas haviam sido compradas e outras recebidas de terceiros, além de declarar que tinha conhecimento da proibição legal para manter as espécies em cativeiro.
A vistoria confirmou a presença de aves nativas e exóticas, entre elas bigodinho, inhapim, patativa — espécie ameaçada de extinção —, sanhaçu-cinzento, pintassilgo e red rumped, totalizando diversos passeriformes mantidos de forma irregular.
Diante da infração, foram lavrados Autos de Infração Ambiental, resultando em multa simples no valor de R$ 15.800,00, conforme a Resolução SIMA nº 005/21. Também foram apreendidas 10 gaiolas, sendo que parte delas permaneceu depositada com o infrator e o restante foi inutilizado.
As aves exóticas e dois exemplares de inhapim ficaram sob guarda do responsável, enquanto os demais pássaros, por apresentarem sinais de captura recente, foram reintroduzidos ao habitat natural.
Na esfera penal, a ocorrência será encaminhada à Polícia Judiciária, uma vez que a conduta se enquadra, em tese, no artigo 29 da Lei Federal nº 9.605/98, que trata dos crimes contra a fauna.
