A Polícia Militar Ambiental flagrou um caso de degradação ambiental contra a fauna no município de Buritama, nesta segunda-feira (02/02/2026). Durante patrulhamento preventivo, a equipe avistou uma residência que mantinha diversas gaiolas com aves penduradas na garagem, levantando suspeita de cativeiro irregular.

No local, os policiais foram recebidos pela moradora, que autorizou a fiscalização e informou que os pássaros pertenciam ao seu esposo. Em contato com o responsável, ele admitiu ser o proprietário das aves, afirmando que algumas haviam sido compradas e outras recebidas de terceiros, além de declarar que tinha conhecimento da proibição legal para manter as espécies em cativeiro.

A vistoria confirmou a presença de aves nativas e exóticas, entre elas bigodinho, inhapim, patativa — espécie ameaçada de extinção —, sanhaçu-cinzento, pintassilgo e red rumped, totalizando diversos passeriformes mantidos de forma irregular.