PORTO REAL

Tática prende suspeito e apreende drogas em ponto de tráfico

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Denúncia levou PM a localizar cocaína e maconha escondidas no Porto Real
Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (2), durante uma ação da Polícia Militar em Araçatuba. Policiais da Força Tática realizavam patrulhamento quando receberam informações de que entorpecentes estariam sendo ocultados em um local já conhecido pela prática do crime, no bairro Porto Real.

Durante as diligências, a equipe identificou um suspeito com as características repassadas. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou disfarçar a atitude, o que motivou a abordagem. Com o indivíduo, os policiais encontraram drogas, dinheiro em espécie e um telefone celular.

Na sequência da ocorrência, os militares foram até o ponto indicado na denúncia, onde localizaram uma sacola com mais entorpecentes. Foram apreendidos microtubos de cocaína e porções de maconha.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi confirmada pelo delegado. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

