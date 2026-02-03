O projeto de resolução que propõe fixar o subsídio mensal dos vereadores de Araçatuba em R$ 16.500 para a próxima legislatura teve sua análise adiada pela Câmara Municipal e deve retornar à pauta apenas no final do ano, após a realização das eleições.

A proposta, que estava prevista para ser apreciada na sessão desta segunda-feira (2), não foi discutida ao longo da reunião plenária. O Projeto de Resolução nº 47/2025 havia entrado em pauta pela primeira vez em dezembro do ano passado, sendo adiado por duas sessões consecutivas. Conforme determina o Regimento Interno da Casa, o texto voltou a constar na ordem do dia, mas novamente não avançou.

Em resposta a questionamentos da Folha da Região, a Diretoria Administrativa da Câmara de Araçatuba confirmou oficialmente o adiamento do projeto e justificou a decisão.