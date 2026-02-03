Um episódio de violência contra um animal mobiliza autoridades e causa indignação em Andradina. Um cachorro morreu após ser brutalmente agredido na tarde de sexta-feira (30), no bairro Benfica. A ocorrência é investigada como crime de maus-tratos com resultado morte.

De acordo com as informações apuradas, uma protetora independente de animais foi alertada sobre a agressão cometida pelos tutores do cão. O animal teria sido atingido na cabeça com um capacete, não resistindo aos ferimentos. O cachorro já vinha sendo acompanhado por protetores, que haviam denunciado as condições precárias em que ele era mantido.

Um dia antes do crime, a protetora havia solicitado oficialmente a retirada do animal da guarda dos tutores e aguardava autorização dos órgãos competentes. No entanto, antes que qualquer providência fosse adotada, a agressão ocorreu.