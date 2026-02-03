Um episódio de violência contra um animal mobiliza autoridades e causa indignação em Andradina. Um cachorro morreu após ser brutalmente agredido na tarde de sexta-feira (30), no bairro Benfica. A ocorrência é investigada como crime de maus-tratos com resultado morte.
De acordo com as informações apuradas, uma protetora independente de animais foi alertada sobre a agressão cometida pelos tutores do cão. O animal teria sido atingido na cabeça com um capacete, não resistindo aos ferimentos. O cachorro já vinha sendo acompanhado por protetores, que haviam denunciado as condições precárias em que ele era mantido.
Um dia antes do crime, a protetora havia solicitado oficialmente a retirada do animal da guarda dos tutores e aguardava autorização dos órgãos competentes. No entanto, antes que qualquer providência fosse adotada, a agressão ocorreu.
Testemunhas que presenciaram a violência foram identificadas e compareceram à delegacia, onde relataram os fatos e registraram o Boletim de Ocorrência. O caso aconteceu em via pública, e apesar de não haver flagrante no momento da agressão, os relatos e demais elementos reunidos sustentam a investigação.
A Polícia Civil registrou o caso com base no artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/98, que trata dos crimes ambientais e prevê aumento de pena quando os maus-tratos resultam na morte do animal. Os dados dos suspeitos já estão em posse das autoridades.
O secretário municipal de Meio Ambiente, Fabrício Mazotti, afirmou que o caso será tratado com rigor. “Situações como essa não serão ignoradas. Estamos atuando junto à Polícia Civil para que os responsáveis sejam identificados e punidos conforme a lei”, declarou.
A expectativa é de que as medidas judiciais avancem nos próximos dias. Por conta de denúncias anteriores envolvendo os mesmos tutores, não está descartada a possibilidade de pedido de prisão, reforçando o posicionamento de que crimes contra animais não serão tolerados no município.
