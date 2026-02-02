A Defesa Civil do Estado de São Paulo colocou municípios em estado de atenção ao emitir um alerta para a possibilidade de chuvas intensas, queda de granizo e rajadas de vento entre esta segunda-feira (2) e terça-feira (3). A instabilidade climática já deu sinais de força no domingo à noite, quando foram registrados cerca de 50 milímetros de chuva em apenas 20 minutos.

De acordo com os órgãos meteorológicos, o cenário de instabilidade deve persistir pelos próximos dias, com previsão de temporais mais severos na terça-feira. As áreas mais afetadas devem se concentrar no oeste paulista, especialmente nas regiões próximas à divisa com o Paraná. Para a região de Andradina, o volume de chuva é classificado como de intensidade média, mas com potencial para causar transtornos.

Como medida preventiva, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) manterá atendimento em regime de plantão 24 horas durante todo o período de alerta. O Gabinete de Crise também permanecerá ativado de forma remota, podendo ser acionado presencialmente caso a situação se agrave.

Atenção redobrada da população