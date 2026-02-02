A Defesa Civil do Estado de São Paulo colocou municípios em estado de atenção ao emitir um alerta para a possibilidade de chuvas intensas, queda de granizo e rajadas de vento entre esta segunda-feira (2) e terça-feira (3). A instabilidade climática já deu sinais de força no domingo à noite, quando foram registrados cerca de 50 milímetros de chuva em apenas 20 minutos.
De acordo com os órgãos meteorológicos, o cenário de instabilidade deve persistir pelos próximos dias, com previsão de temporais mais severos na terça-feira. As áreas mais afetadas devem se concentrar no oeste paulista, especialmente nas regiões próximas à divisa com o Paraná. Para a região de Andradina, o volume de chuva é classificado como de intensidade média, mas com potencial para causar transtornos.
Como medida preventiva, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) manterá atendimento em regime de plantão 24 horas durante todo o período de alerta. O Gabinete de Crise também permanecerá ativado de forma remota, podendo ser acionado presencialmente caso a situação se agrave.
Atenção redobrada da população
A Defesa Civil reforça que moradores devem evitar locais sujeitos a alagamentos e enxurradas, não tentar atravessar ruas ou avenidas inundadas e procurar abrigo seguro durante tempestades. Também é recomendado manter distância de árvores, postes, fiações elétricas e estruturas metálicas, que podem cair com a força do vento.
O alerta inclui ainda a observação de sinais que possam indicar risco de deslizamentos, como rachaduras no solo, fissuras em paredes, estalos em construções e inclinação de árvores ou postes.
Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Temporais já causaram prejuízos
Mesmo após a realização de obras de drenagem em pontos considerados críticos, Andradina enfrentou diversos transtornos provocados pelos temporais registrados na última semana e novamente neste domingo (1º). Houve registros de alagamentos, quedas de árvores e danos a estruturas.
Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Fabrício Mazotti, as equipes seguem mobilizadas. “Estamos trabalhando para resolver os transtornos causados pelo excesso de chuva e mapeando áreas de risco que deverão receber novas intervenções no futuro”, afirmou.
