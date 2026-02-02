03 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
REGIÃO EM ALERTA

Defesa Civil emite alerta para temporais severos e granizo

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Chuvas intensas, ventos fortes e risco de alagamentos devem atingir a região até terça-feira
Chuvas intensas, ventos fortes e risco de alagamentos devem atingir a região até terça-feira

A Defesa Civil do Estado de São Paulo colocou municípios em estado de atenção ao emitir um alerta para a possibilidade de chuvas intensas, queda de granizo e rajadas de vento entre esta segunda-feira (2) e terça-feira (3). A instabilidade climática já deu sinais de força no domingo à noite, quando foram registrados cerca de 50 milímetros de chuva em apenas 20 minutos.

De acordo com os órgãos meteorológicos, o cenário de instabilidade deve persistir pelos próximos dias, com previsão de temporais mais severos na terça-feira. As áreas mais afetadas devem se concentrar no oeste paulista, especialmente nas regiões próximas à divisa com o Paraná. Para a região de Andradina, o volume de chuva é classificado como de intensidade média, mas com potencial para causar transtornos.

Como medida preventiva, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) manterá atendimento em regime de plantão 24 horas durante todo o período de alerta. O Gabinete de Crise também permanecerá ativado de forma remota, podendo ser acionado presencialmente caso a situação se agrave.

Atenção redobrada da população

A Defesa Civil reforça que moradores devem evitar locais sujeitos a alagamentos e enxurradas, não tentar atravessar ruas ou avenidas inundadas e procurar abrigo seguro durante tempestades. Também é recomendado manter distância de árvores, postes, fiações elétricas e estruturas metálicas, que podem cair com a força do vento.

O alerta inclui ainda a observação de sinais que possam indicar risco de deslizamentos, como rachaduras no solo, fissuras em paredes, estalos em construções e inclinação de árvores ou postes.

Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Temporais já causaram prejuízos

Mesmo após a realização de obras de drenagem em pontos considerados críticos, Andradina enfrentou diversos transtornos provocados pelos temporais registrados na última semana e novamente neste domingo (1º). Houve registros de alagamentos, quedas de árvores e danos a estruturas.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Fabrício Mazotti, as equipes seguem mobilizadas. “Estamos trabalhando para resolver os transtornos causados pelo excesso de chuva e mapeando áreas de risco que deverão receber novas intervenções no futuro”, afirmou.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários