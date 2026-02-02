A Prefeitura de Araçatuba inicia na noite desta segunda-feira (2), a partir das 18h30, a aplicação do fumacê para o combate ao mosquito da dengue no Jardim TV e em bairros próximos. A ação depende das condições climáticas e será suspensa em caso de chuva.

A nebulização veicular, conhecida como NAV, seguirá até quarta-feira (4) e recebeu autorização da Secretaria de Estado da Saúde. A escolha da região levou em conta o alto índice de casos notificados e a presença significativa de focos e larvas do Aedes aegypti neste começo de ano.

Paralelamente, agentes de controle de endemias intensificaram, desde a semana passada, as visitas domiciliares. Durante o trabalho, são recolhidos materiais que acumulam água, como pneus, baldes, vasos e sucatas, potenciais criadouros do mosquito.

Orientações à população