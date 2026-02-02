A Prefeitura de Araçatuba inicia na noite desta segunda-feira (2), a partir das 18h30, a aplicação do fumacê para o combate ao mosquito da dengue no Jardim TV e em bairros próximos. A ação depende das condições climáticas e será suspensa em caso de chuva.
A nebulização veicular, conhecida como NAV, seguirá até quarta-feira (4) e recebeu autorização da Secretaria de Estado da Saúde. A escolha da região levou em conta o alto índice de casos notificados e a presença significativa de focos e larvas do Aedes aegypti neste começo de ano.
Paralelamente, agentes de controle de endemias intensificaram, desde a semana passada, as visitas domiciliares. Durante o trabalho, são recolhidos materiais que acumulam água, como pneus, baldes, vasos e sucatas, potenciais criadouros do mosquito.
Orientações à população
Durante a passagem do fumacê, os moradores devem manter portas e janelas abertas, proteger alimentos e recipientes de água dos animais, retirar roupas do varal e evitar circulação nas vias públicas.
A Secretaria de Saúde reforça que o inseticida elimina apenas o mosquito adulto, sendo fundamental a colaboração da população na eliminação de focos dentro das residências.
Situação da dengue
De acordo com o boletim epidemiológico mais recente, Araçatuba soma 1.426 notificações de dengue em 2026, com 140 casos confirmados. Até o momento, não há mortes confirmadas, embora um óbito esteja sob investigação.
Em 2025, ano marcado por decreto de emergência em saúde pública devido à dengue, o município contabilizava 5.207 casos e quatro mortes até o fim de janeiro. Ao longo de todo o ano, foram registrados 10.687 casos e 11 óbitos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.