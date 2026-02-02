Durante patrulhamento de rotina pela região central de Buritama, a Polícia Militar deteve um motociclista por desobediência e resistência, na noite deste domingo (1º). A ocorrência foi registrada na rua Presciliano Pinto de Almeida, 806, e resultou na apreensão do veículo.
De acordo com o boletim policial, a equipe composta pelo CB PM Freitas e pelo SD PM Lourençato, ouviu o ruído excessivo de uma motocicleta trafegando com descarga livre. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor, identificado chegou a parar, mas tentou fugir novamente em seguida.
Durante a tentativa de contenção, o motociclista entrou em confronto com os policiais, o que provocou a queda de ambos ao solo. Na queda, o suspeito sofreu um impacto no rosto, ocasionando um pequeno sangramento.
O homem foi algemado e encaminhado ao Pronto-socorro de Buritama, onde recebeu atendimento médico, sendo posteriormente liberado. A motocicleta foi apreendida administrativamente e removida ao pátio credenciado, por estar sem escapamento.
Ainda segundo a PM, o condutor recusou-se a realizar o teste do etilômetro e foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu para a coleta de sangue. O caso foi registrado como desobediência e resistência.
