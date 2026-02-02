A Polícia Civil de Santo Antônio do Aracanguá cumpriu, na manhã desta segunda-feira (2), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 42 anos, morador do bairro Cohab, investigado por crimes contra a dignidade sexual.

A prisão foi realizada pelo Setor de Investigações da Delegacia de Aracanguá, sob coordenação do delegado Igor Alberto Figueiredo. Contra o suspeito havia mandado expedido pelo Poder Judiciário pelos crimes de importunação sexual e ato obsceno, cometidos de forma reiterada no município.

De acordo com as investigações, o homem vinha adotando comportamentos que atentavam contra a dignidade de mulheres da cidade. Em um dos episódios apurados, ele teria se masturbado em via pública, em frente à residência de uma das vítimas, ato que chegou a ser filmado. Em outra ocorrência, o investigado teria exibido suas partes íntimas a uma mulher, que fugiu assustada do local.