A Polícia Civil de Santo Antônio do Aracanguá cumpriu, na manhã desta segunda-feira (2), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 42 anos, morador do bairro Cohab, investigado por crimes contra a dignidade sexual.
A prisão foi realizada pelo Setor de Investigações da Delegacia de Aracanguá, sob coordenação do delegado Igor Alberto Figueiredo. Contra o suspeito havia mandado expedido pelo Poder Judiciário pelos crimes de importunação sexual e ato obsceno, cometidos de forma reiterada no município.
De acordo com as investigações, o homem vinha adotando comportamentos que atentavam contra a dignidade de mulheres da cidade. Em um dos episódios apurados, ele teria se masturbado em via pública, em frente à residência de uma das vítimas, ato que chegou a ser filmado. Em outra ocorrência, o investigado teria exibido suas partes íntimas a uma mulher, que fugiu assustada do local.
As vítimas compareceram à delegacia e registraram boletins de ocorrência, dando início às apurações. O caso ganhou grande repercussão e gerou temor entre mulheres, que passaram a evitar circular pelas ruas, especialmente no período noturno.
A Polícia Civil informou ainda que algumas vítimas deixaram de procurar a delegacia por medo do investigado.
Com a prisão preventiva já cumprida, a expectativa é que outras possíveis vítimas se sintam seguras para relatar fatos semelhantes.
O acusado possui vasta ficha criminal e já foi preso anteriormente por crimes sexuais, além de ter cumprido pena por homicídio.
Até o momento, pelo menos seis boletins de ocorrência relacionados a crimes sexuais foram registrados contra ele.
Após a prisão, o homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde passou por exame de corpo de delito e permanece à disposição da Justiça, aguardando transferência ao sistema prisional.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.