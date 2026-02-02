O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Birigui informou nesta segunda-feira (2) a abertura de novas oportunidades de emprego em diversos segmentos do mercado. As vagas contemplam áreas como administração, atendimento ao público, indústria, construção civil, tecnologia e vendas.
Ao todo, são 23 vagas com número definido, além de uma função sem quantidade especificada. Os interessados devem entrar em contato diretamente com o PAT por meio do WhatsApp (18) 3642-3778 para obter orientações sobre o encaminhamento.
O órgão ressalta que os processos seletivos e as contratações são de responsabilidade exclusiva das empresas ofertantes das vagas.
O atendimento do PAT de Birigui ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.
Confira a lista completa de vagas disponíveis:
Operador de telemarketing – Maiores de 18 anos, ensino médio completo e conhecimento em pacote Office. Experiência em vendas será diferencial. Salário fixo + comissão, convênio médico e odontológico, convênio Sesc e Gympass. (Vaga sem número definido)
01 vaga para motorista de ônibus – Atuação no transporte coletivo urbano. Exigido CNH categoria D e CETCP.
01 vaga para lavador de veículos – Experiência será considerada diferencial.
01 vaga para pespontadeira – Com experiência.
01 vaga para cortador – Com experiência.
01 vaga para operador de injetora – Com experiência.
01 vaga para auxiliar de montagem – Com experiência.
01 vaga para tecelagem – Com experiência e disponibilidade para turnos.
01 vaga para virador – Com experiência e disponibilidade para turnos.
01 vaga para costureira – Com experiência e disponibilidade para turnos.
01 vaga para revisadeira – Com experiência e disponibilidade para turnos.
01 vaga para caseiro aposentado – Experiência em roçagem, limpeza de piscina, cuidados com cavalos e atividades gerais.
01 vaga para atendente de loja de trajes para aluguel – Com experiência e maior de 18 anos.
01 vaga para costureira (trajes para aluguel) – Com experiência.
01 vaga para auxiliar de ferramentaria – Com experiência.
01 vaga para operador de CNC – Com experiência.
01 vaga para mecânico de manutenção – Com experiência.
01 vaga para torneiro mecânico – Com experiência.
01 vaga para soldador (solda MIG) – Com experiência.
01 vaga para operador de bombeamento – Com experiência.
01 vaga para técnico em química – Com experiência.
01 vaga para eletricista industrial – Com experiência.
01 vaga para dentista (endodontia) – Com experiência.
01 vaga para analista de escrita fiscal – Necessária experiência com regimes de lucro real e presumido.
