O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Birigui informou nesta segunda-feira (2) a abertura de novas oportunidades de emprego em diversos segmentos do mercado. As vagas contemplam áreas como administração, atendimento ao público, indústria, construção civil, tecnologia e vendas.

Ao todo, são 23 vagas com número definido, além de uma função sem quantidade especificada. Os interessados devem entrar em contato diretamente com o PAT por meio do WhatsApp (18) 3642-3778 para obter orientações sobre o encaminhamento.

O órgão ressalta que os processos seletivos e as contratações são de responsabilidade exclusiva das empresas ofertantes das vagas.