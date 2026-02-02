03 de fevereiro de 2026
GUARARAPES

Celular rastreado leva PM a prender homem por receptação

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Celular rastreado pela vítima levou policiais até residência no bairro Vila Nova
Celular rastreado pela vítima levou policiais até residência no bairro Vila Nova

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde deste domingo (1º), suspeito de envolvimento no crime de receptação, no bairro Vila Nova, em Guararapes. A ocorrência está relacionada a um furto registrado horas antes em um estabelecimento comercial localizado na região central da cidade.

De acordo com a PM, durante a ação criminosa foram levados aparelhos celulares e um notebook. Após serem informadas sobre o furto, as equipes iniciaram buscas com o objetivo de localizar os objetos e identificar os envolvidos. A própria vítima conseguiu rastrear um dos celulares subtraídos e repassou o endereço às autoridades.

No local indicado, os policiais perceberam que o aparelho emitia sinais sonoros vindos do interior de uma residência. O morador informou que os equipamentos teriam sido deixados por um primo. Um dos celulares, um Samsung A14, foi reconhecido pela vítima como sendo de sua propriedade.

As diligências prosseguiram e o suspeito foi localizado na rua Humberto Somaio. Durante a abordagem, ele qrelatou ter comprado o celular de um desconhecido, em via pública, pagando a quantia de R$ 100.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por receptação e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária. A prisão foi confirmada pela autoridade policial, e o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.

