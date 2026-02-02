Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde deste domingo (1º), suspeito de envolvimento no crime de receptação, no bairro Vila Nova, em Guararapes. A ocorrência está relacionada a um furto registrado horas antes em um estabelecimento comercial localizado na região central da cidade.

De acordo com a PM, durante a ação criminosa foram levados aparelhos celulares e um notebook. Após serem informadas sobre o furto, as equipes iniciaram buscas com o objetivo de localizar os objetos e identificar os envolvidos. A própria vítima conseguiu rastrear um dos celulares subtraídos e repassou o endereço às autoridades.

No local indicado, os policiais perceberam que o aparelho emitia sinais sonoros vindos do interior de uma residência. O morador informou que os equipamentos teriam sido deixados por um primo. Um dos celulares, um Samsung A14, foi reconhecido pela vítima como sendo de sua propriedade.