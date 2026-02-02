O ecoponto localizado no bairro São José, em Araçatuba, não estará disponível para uso ao longo desta segunda-feira (2). A interrupção temporária ocorre para a realização de serviços de limpeza e adequação do espaço, coordenados pelas secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Obras e Serviços Públicos.

Por se tratar de uma unidade que opera em sistema ininterrupto, a expectativa da administração municipal é de que o local volte a funcionar normalmente no período noturno. O ponto de descarte fica na rua Rafael Manarelli, 170.

Enquanto os trabalhos estiverem em andamento, os moradores devem utilizar os ecopontos dos bairros Claudionor Cinti e Traitu para o descarte correto de resíduos.