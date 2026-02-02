O ecoponto localizado no bairro São José, em Araçatuba, não estará disponível para uso ao longo desta segunda-feira (2). A interrupção temporária ocorre para a realização de serviços de limpeza e adequação do espaço, coordenados pelas secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Obras e Serviços Públicos.
Por se tratar de uma unidade que opera em sistema ininterrupto, a expectativa da administração municipal é de que o local volte a funcionar normalmente no período noturno. O ponto de descarte fica na rua Rafael Manarelli, 170.
Enquanto os trabalhos estiverem em andamento, os moradores devem utilizar os ecopontos dos bairros Claudionor Cinti e Traitu para o descarte correto de resíduos.
Atualmente, o município conta com cinco ecopontos em funcionamento. Além do São José, há unidades no Lago Azul, Claudionor Cinti, Country e Fundadores. Todos os locais operam 24 horas por dia, sem necessidade de agendamento, e são monitorados por câmeras de segurança.
Cada cidadão pode descartar diariamente até um metro cúbico de resíduos, sendo proibido o despejo de lixo orgânico. O descumprimento das normas pode resultar em multa de R$ 474,10, conforme estabelece a Lei Municipal nº 2.373, de 10 de agosto de 1982.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.