A Câmara Municipal de Birigui retoma seus trabalhos em sessão ordinária nesta terça-feira (3), com uma pauta que prioriza a saúde pública e o bem-estar animal. Entre os cinco itens que serão discutidos pelos parlamentares, dois projetos concentram as atenções: a obrigatoriedade de suporte médico em eventos e o destino do serviço de urgência veterinária na cidade.
O projeto de autoria dos vereadores Cleverson José de Souza (Tody da Unidiesel) e Marcos Antonio Santos (Marcos da Ripada). A proposta estabelece que eventos realizados em Birigui com aglomeração de pessoas, sejam eles esportivos, culturais ou sociais, deverão contar obrigatoriamente com a presença de ambulâncias e equipe médica capacitada.
De acordo com o texto, a estrutura deve ser mantida durante todo o período do evento, iniciando o atendimento meia hora antes da abertura e encerrando apenas trinta minutos após o término. O objetivo central é garantir socorro imediato a atletas, artistas e ao público em geral, evitando que tragédias ocorram por falta de suporte técnico.
Outro ponto de forte impacto é o Veto Total, aplicado pela prefeita Samanta Borini ao Projeto de Lei nº 149/2025. O projeto original pretendia instituir o "SAMUVET", um serviço móvel destinado ao resgate de cães e gatos abandonados em situação de risco ou vítimas de maus-tratos.
Apesar de ter sido aprovado por unanimidade pelos vereadores em dezembro, o Executivo barrou a proposta alegando inconstitucionalidade.
Segundo a justificativa do veto:
Vício de Iniciativa: A criação de programas públicos e a gestão de serviços administrativos são competências exclusivas da Prefeita, não podendo ser determinadas pelo Legislativo.
Falta de Custeio: O projeto criaria despesas contínuas sem indicar a origem dos recursos ou o impacto no orçamento municipal.
Logística: A prefeitura argumenta que a imposição de um veículo vinculado ao Canil Municipal interfere diretamente na organização administrativa da cidade.
Agora, cabe aos vereadores decidirem se mantêm o veto da prefeita, arquivando o SAMUVET, ou se o rejeitam para que a lei seja promulgada à revelia do Executivo.
A Sessão também contará com transmissão ao vivo no canal aberto de TV local 18.3, bem como no canal Câmara Birigui no YouTube e na página facebook.com/camarabirigui. Além disso, também é possível acessar a transmissão na página inicial deste site. Após seu encerramento, a gravação da reunião ficará disponível no YouTube.
