A Câmara Municipal de Birigui retoma seus trabalhos em sessão ordinária nesta terça-feira (3), com uma pauta que prioriza a saúde pública e o bem-estar animal. Entre os cinco itens que serão discutidos pelos parlamentares, dois projetos concentram as atenções: a obrigatoriedade de suporte médico em eventos e o destino do serviço de urgência veterinária na cidade.

O projeto de autoria dos vereadores Cleverson José de Souza (Tody da Unidiesel) e Marcos Antonio Santos (Marcos da Ripada). A proposta estabelece que eventos realizados em Birigui com aglomeração de pessoas, sejam eles esportivos, culturais ou sociais, deverão contar obrigatoriamente com a presença de ambulâncias e equipe médica capacitada.

De acordo com o texto, a estrutura deve ser mantida durante todo o período do evento, iniciando o atendimento meia hora antes da abertura e encerrando apenas trinta minutos após o término. O objetivo central é garantir socorro imediato a atletas, artistas e ao público em geral, evitando que tragédias ocorram por falta de suporte técnico.