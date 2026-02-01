O Fundo Social de Solidariedade de Birigui está com inscrições abertas para um curso gratuito de confecção de Ovos de Páscoa, que será realizado entre os dias 2 e 6 de março. A capacitação é voltada a moradores interessados em aprender técnicas artesanais para produção de chocolates.

A ação tem como principal objetivo estimular a geração de renda e ampliar oportunidades de qualificação, especialmente no período que antecede a Páscoa, quando a procura por produtos artesanais cresce significativamente.

As aulas acontecerão na sede do Fundo Social, sempre das 8h às 11h, e são destinadas a homens e mulheres a partir dos 18 anos. Durante o curso, os participantes receberão orientações práticas que abrangem todas as etapas da produção, do preparo à finalização dos ovos de chocolate.

