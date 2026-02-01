Um homem foi preso em flagrante na manhã deste domingo (1º) por descumprimento de medida protetiva de urgência no município de Coroados. A ocorrência foi registrada por volta das 10h45, no bairro Cohab.
A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender uma denúncia de violência doméstica. No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou estar sendo perseguida pelo ex-companheiro por diversas ruas da cidade.
Segundo a mulher, ao perceber que continuava sendo seguida, ela buscou abrigo em sua residência e acionou a PM. A vítima apresentou aos policiais a medida protetiva de urgência vigente contra o autor. O homem foi localizado sentado na calçada, nas proximidades do imóvel.
Diante do descumprimento da ordem judicial, foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo, que foi conduzido ao Plantão Policial de Birigui. A autoridade policial ratificou a prisão, permanecendo o homem à disposição da Justiça. O caso foi registrado como violência doméstica.
