Um homem foi preso em flagrante na manhã deste domingo (1º) por descumprimento de medida protetiva de urgência no município de Coroados. A ocorrência foi registrada por volta das 10h45, no bairro Cohab.

A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender uma denúncia de violência doméstica. No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou estar sendo perseguida pelo ex-companheiro por diversas ruas da cidade.

Segundo a mulher, ao perceber que continuava sendo seguida, ela buscou abrigo em sua residência e acionou a PM. A vítima apresentou aos policiais a medida protetiva de urgência vigente contra o autor. O homem foi localizado sentado na calçada, nas proximidades do imóvel.