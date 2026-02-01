02 de fevereiro de 2026
Polícia Rodoviária apreende quase 10 quilos de maconha em ônibus

Por Guilherme Renan | da Redação
Os policiais localizaram uma mala que continha 20 pacotes de maconha, totalizando 9,912 quilos da droga
Uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de quase 10 quilos de maconha na tarde desta sexta-feira (31), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

De acordo com informações do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, a abordagem ocorreu por volta das 18h05, no quilômetro 631 da rodovia, durante uma ação da equipe do CGP Andradina. O alvo da fiscalização foi um ônibus de linha interestadual.

Durante a vistoria no bagageiro externo do veículo, os policiais localizaram uma mala que continha 20 pacotes de maconha, totalizando 9,912 quilos da droga. A partir da conferência do ticket de bagagem, foi possível identificar o proprietário da mala, um passageiro que ocupava a poltrona de número 09.

O suspeito foi detido no local e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Andradina, onde a ocorrência foi registrada. O flagrante por tráfico de drogas foi ratificado pela autoridade policial, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária, o indivíduo não possui antecedentes criminais. A droga apreendida foi encaminhada para perícia, e o caso segue sob investigação.

