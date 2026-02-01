Uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de quase 10 quilos de maconha na tarde desta sexta-feira (31), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.
De acordo com informações do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, a abordagem ocorreu por volta das 18h05, no quilômetro 631 da rodovia, durante uma ação da equipe do CGP Andradina. O alvo da fiscalização foi um ônibus de linha interestadual.
Durante a vistoria no bagageiro externo do veículo, os policiais localizaram uma mala que continha 20 pacotes de maconha, totalizando 9,912 quilos da droga. A partir da conferência do ticket de bagagem, foi possível identificar o proprietário da mala, um passageiro que ocupava a poltrona de número 09.
O suspeito foi detido no local e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Andradina, onde a ocorrência foi registrada. O flagrante por tráfico de drogas foi ratificado pela autoridade policial, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.
Ainda segundo a Polícia Rodoviária, o indivíduo não possui antecedentes criminais. A droga apreendida foi encaminhada para perícia, e o caso segue sob investigação.
