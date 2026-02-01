Um atropelamento registrado na madrugada deste domingo (1º) deixou uma mulher gravemente ferida no bairro Portal da Pérola II, em Birigui. O acidente ocorreu às 2h41, no cruzamento da Rua Rotilio de Souza com a Rua Wanderley Martins Vinhoti.

De acordo com informações constantes no boletim de ocorrência, o condutor de um Chevrolet Onix Premier seguia pela Rua Rotilio de Souza, no sentido bairro Margareth Vargas, quando, antes de atingir o cruzamento, acabou atropelando a pedestre, que estava próxima à guia da sarjeta. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

Com o impacto, a vítima sofreu traumatismo craniano e foi socorrida inicialmente por populares que estavam no local. Em seguida, ela foi encaminhada ao Pronto-socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde foi classificado como grave.