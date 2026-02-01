Um atropelamento registrado na madrugada deste domingo (1º) deixou uma mulher gravemente ferida no bairro Portal da Pérola II, em Birigui. O acidente ocorreu às 2h41, no cruzamento da Rua Rotilio de Souza com a Rua Wanderley Martins Vinhoti.
De acordo com informações constantes no boletim de ocorrência, o condutor de um Chevrolet Onix Premier seguia pela Rua Rotilio de Souza, no sentido bairro Margareth Vargas, quando, antes de atingir o cruzamento, acabou atropelando a pedestre, que estava próxima à guia da sarjeta. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.
Com o impacto, a vítima sofreu traumatismo craniano e foi socorrida inicialmente por populares que estavam no local. Em seguida, ela foi encaminhada ao Pronto-socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde foi classificado como grave.
O motorista não sofreu ferimentos e foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde realizou teste de alcoolemia, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. A Perícia Técnica esteve no local e realizou os procedimentos necessários para apuração dos fatos.
O veículo teve danos no capô, para-brisa e na parte frontal, mas não apresentava irregularidades administrativas. Após os registros e oitivas no plantão policial, as partes foram liberadas, e o automóvel entregue ao responsável legal.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.