Um homem foi preso na tarde deste sábado (31) após descumprir medida protetiva de urgência, invadir uma residência e agredir uma mulher e uma criança de 12 anos, em Birigui. A ocorrência foi atendida pela Policia Militar.

Segundo o registro policial, a equipe foi acionada inicialmente via Copom para atender uma denúncia de violência doméstica na rua Maria Dolores Nunes. Na primeira intervenção, o autor não foi localizado, e a vítima foi orientada a acionar novamente a PM caso ele retornasse, já que havia uma ordem judicial determinando o afastamento.

Pouco tempo depois, nova solicitação levou os policiais de volta ao endereço. A vítima informou que o agressor estaria em um bar na Travessa Castro Alves, a cerca de 150 metros da residência, distância inferior à permitida pela Justiça, caracterizando o descumprimento da medida protetiva.