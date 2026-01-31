Um homem foi preso na tarde deste sábado (31) após descumprir medida protetiva de urgência, invadir uma residência e agredir uma mulher e uma criança de 12 anos, em Birigui. A ocorrência foi atendida pela Policia Militar.
Segundo o registro policial, a equipe foi acionada inicialmente via Copom para atender uma denúncia de violência doméstica na rua Maria Dolores Nunes. Na primeira intervenção, o autor não foi localizado, e a vítima foi orientada a acionar novamente a PM caso ele retornasse, já que havia uma ordem judicial determinando o afastamento.
Pouco tempo depois, nova solicitação levou os policiais de volta ao endereço. A vítima informou que o agressor estaria em um bar na Travessa Castro Alves, a cerca de 150 metros da residência, distância inferior à permitida pela Justiça, caracterizando o descumprimento da medida protetiva.
No local indicado, o homem foi abordado e apresentava sinais claros de embriaguez e alteração emocional. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram três microtubos contendo substância semelhante à cocaína, que o suspeito alegou ser para consumo próprio.
Ainda conforme relato da vítima, após a saída da PM no primeiro atendimento, o homem invadiu a casa, agrediu a mulher e o filho dela, de apenas 12 anos, e chegou a arremessar uma caixa de som contra as vítimas.
Diante da gravidade dos fatos, foi dada voz de prisão ao agressor, que foi conduzido ao Distrito Policial. O caso foi registrado e o homem permaneceu à disposição da Justiça.
