O Campeonato Paulista da Série A4 começa neste sábado, às 19h, com o duelo entre Grêmio São-carlense e Associação Esportiva Araçatuba (AEA), no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. A partida inaugura a competição e coloca frente a frente clubes que chegam ao torneio após campanhas bem diferentes no último ano.
Anfitrião do confronto, o São-carlense viveu uma temporada de dificuldades em 2025. A equipe brigou contra o rebaixamento até as rodadas finais e assegurou a permanência na Série A4 por margem mínima, encerrando a competição na 14ª colocação. O time somou 14 pontos em 15 partidas, ficando à frente apenas dos dois clubes que acabaram rebaixados.
Do outro lado, a AEA entra em campo carregando o peso de uma campanha mais consistente no último estadual. O Canário avançou à fase eliminatória após terminar a primeira fase entre os oito melhores e chegou às semifinais, onde viu o sonho do acesso escapar após uma dura derrota fora de casa.
Mesmo sem subir de divisão, o desempenho deixou expectativa positiva para 2026. A diretoria optou por mudanças significativas no elenco e no comando técnico, apostando em uma reformulação para brigar novamente na parte de cima da tabela.
Novo comando e elenco remodelado
A principal novidade da AEA está à beira do campo. José de Oliveira, de 57 anos, assume o comando técnico trazendo no currículo passagens por clubes tradicionais do futebol paulista e experiência recente no futebol goiano.
O elenco também foi reforçado com peças consideradas estratégicas. O meia Yohan, com histórico no futebol de Goiás, chega para dar mais qualidade ao meio-campo, enquanto o atacante Patrik Majeski, de 22 anos, aparece como uma das apostas para aumentar o poder ofensivo da equipe.
A provável escalação do Canário para a estreia tem: Rafael; Dedé, Felipe, Nicolas e João Victor; Caio, Yohan (ou Gabriel) e Kayque; Patrik, Jean (ou Eduardo) e Hugo (ou Alison).
Projeto fora de campo
Além da estreia no estadual, a AEA também vive um momento de planejamento institucional. O clube iniciou oficialmente as discussões para a possível adoção do modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O Conselho Deliberativo aprovou, de forma unânime, uma proposta não vinculante, que pode abrir caminho para investimentos de longo prazo no futebol profissional.
