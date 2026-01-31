O Campeonato Paulista da Série A4 começa neste sábado, às 19h, com o duelo entre Grêmio São-carlense e Associação Esportiva Araçatuba (AEA), no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. A partida inaugura a competição e coloca frente a frente clubes que chegam ao torneio após campanhas bem diferentes no último ano.

Anfitrião do confronto, o São-carlense viveu uma temporada de dificuldades em 2025. A equipe brigou contra o rebaixamento até as rodadas finais e assegurou a permanência na Série A4 por margem mínima, encerrando a competição na 14ª colocação. O time somou 14 pontos em 15 partidas, ficando à frente apenas dos dois clubes que acabaram rebaixados.

Do outro lado, a AEA entra em campo carregando o peso de uma campanha mais consistente no último estadual. O Canário avançou à fase eliminatória após terminar a primeira fase entre os oito melhores e chegou às semifinais, onde viu o sonho do acesso escapar após uma dura derrota fora de casa.