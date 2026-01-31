02 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARAÇATUBA

Adolescente é apreendido com mais de 100 porções de cocaína

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Os agentes localizaram 105 microtubos contendo cocaína
Os agentes localizaram 105 microtubos contendo cocaína

Um adolescente foi apreendido na noite desta sexta-feira (30) no bairro São José, em Araçatuba, por ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina na região.

Segundo a corporação, os policiais perceberam uma movimentação típica de comércio de entorpecentes e decidiram realizar a abordagem. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou escapar a pé, mas foi alcançado poucos metros depois.

Durante a revista pessoal, os agentes localizaram 105 microtubos contendo cocaína, além de dinheiro em espécie, valor que teria ligação com a venda da droga. Conforme a Polícia Militar, o adolescente admitiu envolvimento com o tráfico.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde o material ilícito foi apreendido. O menor permaneceu à disposição da Justiça, acompanhado por um responsável legal, para as medidas previstas em lei.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários