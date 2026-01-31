Um adolescente foi apreendido na noite desta sexta-feira (30) no bairro São José, em Araçatuba, por ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina na região.

Segundo a corporação, os policiais perceberam uma movimentação típica de comércio de entorpecentes e decidiram realizar a abordagem. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou escapar a pé, mas foi alcançado poucos metros depois.

Durante a revista pessoal, os agentes localizaram 105 microtubos contendo cocaína, além de dinheiro em espécie, valor que teria ligação com a venda da droga. Conforme a Polícia Militar, o adolescente admitiu envolvimento com o tráfico.