Um adolescente foi apreendido na noite desta sexta-feira (30) no bairro São José, em Araçatuba, por ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina na região.
Segundo a corporação, os policiais perceberam uma movimentação típica de comércio de entorpecentes e decidiram realizar a abordagem. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou escapar a pé, mas foi alcançado poucos metros depois.
Durante a revista pessoal, os agentes localizaram 105 microtubos contendo cocaína, além de dinheiro em espécie, valor que teria ligação com a venda da droga. Conforme a Polícia Militar, o adolescente admitiu envolvimento com o tráfico.
A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde o material ilícito foi apreendido. O menor permaneceu à disposição da Justiça, acompanhado por um responsável legal, para as medidas previstas em lei.
