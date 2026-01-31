Uma operação de fiscalização realizada pela Polícia Militar durante a noite da última sexta-feira (30) resultou na autuação de mais de 20 veículos e na apreensão de motocicletas. A ação foi confirmada na manhã deste sábado (31).
De acordo com informações da PM, a operação teve como principal objetivo coibir a perturbação do sossego público, além de reforçar o cumprimento das normas de trânsito. Para isso, foram montados dois pontos de bloqueio em locais estratégicos da cidade.
Durante a fiscalização, condutores foram autuados por irregularidades administrativas e pelo uso de equipamentos sonoros em desacordo com a legislação. Algumas motocicletas também foram recolhidas.
Em nota, a Polícia Militar informou que as ações de fiscalização terão continuidade e fazem parte de um conjunto de medidas voltadas à segurança e à qualidade de vida da população. A corporação orienta motoristas, motociclistas e proprietários de estabelecimentos a respeitarem as leis de trânsito e evitarem condutas que causem transtornos à ordem pública.
