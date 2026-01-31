Uma ação rápida da polícia resultou na prisão de um homem na manhã deste sábado (31), em Valparaíso (SP), acusado de submeter a ex-companheira a uma noite de violência, ameaças e cárcere privado.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que foi retirada à força de um comércio, sofreu agressões físicas e foi mantida presa dentro de casa durante horas. Mesmo proibido judicialmente de se aproximar, o suspeito ignorou a medida protetiva e passou a intimidá-la com ameaças de morte.
Com base nas informações repassadas, os policiais entraram no imóvel e localizaram o homem em um dos dormitórios. Ele tentou resistir à prisão, sendo imobilizado com uso de algemas para garantir a segurança da equipe e da vítima. Durante a ocorrência, um celular foi recolhido para auxiliar nas investigações.
O agressor foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba, onde teve a prisão em flagrante ratificada. Ele segue à disposição da Justiça.
Após o atendimento, a mulher recebeu orientações de proteção e apoio, incluindo o acesso ao aplicativo SOS Mulher e ao acompanhamento especializado da Patrulha Maria da Penha.
