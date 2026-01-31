O ano de 2025 foi encerrado com um duro golpe contra o tráfico de drogas em São Paulo. Ao longo do período, as forças de segurança apreenderam mais de 206 toneladas de entorpecentes, volume que, segundo estimativas de mercado, representa um prejuízo próximo de R$ 1 bilhão ao crime organizado.

Entre as drogas retiradas de circulação, a maconha liderou com folga, somando 151,4 toneladas. Na sequência aparecem a cocaína, com 31,8 toneladas, e o crack e outras substâncias ilícitas, que juntos alcançaram 22,6 toneladas.

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, os números refletem o fortalecimento das ações policiais em todo o Estado. “Conseguimos atingir diretamente o financiamento das organizações criminosas. O tráfico alimenta outros crimes, como roubos, furtos e lavagem de dinheiro, além de provocar impactos sociais profundos”, afirmou.