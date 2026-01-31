O ano de 2025 foi encerrado com um duro golpe contra o tráfico de drogas em São Paulo. Ao longo do período, as forças de segurança apreenderam mais de 206 toneladas de entorpecentes, volume que, segundo estimativas de mercado, representa um prejuízo próximo de R$ 1 bilhão ao crime organizado.
Entre as drogas retiradas de circulação, a maconha liderou com folga, somando 151,4 toneladas. Na sequência aparecem a cocaína, com 31,8 toneladas, e o crack e outras substâncias ilícitas, que juntos alcançaram 22,6 toneladas.
De acordo com o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, os números refletem o fortalecimento das ações policiais em todo o Estado. “Conseguimos atingir diretamente o financiamento das organizações criminosas. O tráfico alimenta outros crimes, como roubos, furtos e lavagem de dinheiro, além de provocar impactos sociais profundos”, afirmou.
Entre as maiores apreensões do ano está a realizada em fevereiro, quando a Polícia Militar Rodoviária interceptou nove toneladas de maconha e skunk escondidas em uma carga de milho. A abordagem ocorreu na rodovia Castello Branco, em Porangaba, no interior paulista.
Outro caso expressivo foi registrado em setembro, em Adamantina, onde um caminhoneiro foi preso transportando 7,8 toneladas de maconha.
Interior concentra a maior parte das ocorrências
O levantamento aponta que cerca de 70% de toda a droga apreendida em 2025 foi localizada no interior de São Paulo, região cortada por rodovias estratégicas que conectam o Estado a outras unidades da federação. Ao todo, 143,4 toneladas foram apreendidas fora da capital, representando um crescimento de 2,6% em relação a 2024.
As regiões de Presidente Prudente, Sorocaba e Bauru lideraram o ranking estadual, com 36,4 toneladas, 28,8 toneladas e 15,6 toneladas, respectivamente. Na capital paulista, o volume chegou a 31,7 toneladas, enquanto a Região Metropolitana contabilizou 30,8 toneladas.
