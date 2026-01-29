Em Araçatuba, as obras de desassoreamento e limpeza da Lagoa do Miguelão, localizada no Jardim Amizade, começaram na última terça-feira (27). Os trabalhos incluem a retirada de lama e sedimentos acumulados no fundo do reservatório, com o objetivo de recuperar a profundidade original da lagoa.

As intervenções ocorrem inicialmente nas margens, enquanto parte do maquinário segue em fase final de montagem. A lama retirada está sendo direcionada para dentro do próprio terreno, como forma de evitar transtornos aos moradores do entorno. O material será reaproveitado como camada de proteção em aterro de inertes, após o escoamento da água.

Para a execução do desassoreamento, será necessária a supressão de 77 árvores exóticas localizadas nas margens e no talude da lagoa. Deste total, 66 são leucenas, espécie considerada invasora. A retirada segue laudos técnicos e a legislação ambiental. Segundo a administração municipal, as árvores exóticas removidas serão substituídas por espécies nativas após a conclusão da obra.