Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante na quarta-feira (28), após protagonizar uma tentativa de homicídio contra um Guarda Civil Municipal, de 53 anos, dentro do Centro Pop de Birigui. Segundo a polícia, a suspeita tentou atear fogo no agente, enquanto ele exercia suas funções no local.

A ocorrência mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal, que chegaram ao endereço e encontraram a mulher e um homem de 64 anos já imobilizados por populares e pelo próprio guarda. A vítima estava com as roupas totalmente molhadas de combustível no momento da chegada das equipes.

Em relato à polícia, o guarda informou que realizava um atendimento de rotina quando foi surpreendido pela agressora, que lançou sobre ele um galão contendo etanol. Logo depois, ela teria tentado acender um isqueiro, afirmando em voz alta que sua intenção era matá-lo. O ataque só não se concretizou, porque o agente conseguiu se afastar rapidamente e reagir para conter a agressão.