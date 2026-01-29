Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante na quarta-feira (28), após protagonizar uma tentativa de homicídio contra um Guarda Civil Municipal, de 53 anos, dentro do Centro Pop de Birigui. Segundo a polícia, a suspeita tentou atear fogo no agente, enquanto ele exercia suas funções no local.
A ocorrência mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal, que chegaram ao endereço e encontraram a mulher e um homem de 64 anos já imobilizados por populares e pelo próprio guarda. A vítima estava com as roupas totalmente molhadas de combustível no momento da chegada das equipes.
Em relato à polícia, o guarda informou que realizava um atendimento de rotina quando foi surpreendido pela agressora, que lançou sobre ele um galão contendo etanol. Logo depois, ela teria tentado acender um isqueiro, afirmando em voz alta que sua intenção era matá-lo. O ataque só não se concretizou, porque o agente conseguiu se afastar rapidamente e reagir para conter a agressão.
Uma assistente social que presenciou toda a cena confirmou o ataque, relatando que viu a mulher jogar o líquido inflamável sobre o servidor e tentar provocar a ignição.
Durante o interrogatório, a autora confessou o crime e declarou que agiu por vingança, alegando ter sofrido ofensas e maus-tratos em atendimentos anteriores. De acordo com a polícia, ela afirmou que tinha plena intenção de matar o guarda e não demonstrou arrependimento.
O homem que estava com a suspeita afirmou que não sabia do plano criminoso. Segundo ele, apenas comprou o combustível e ofereceu carona, acreditando em outra justificativa apresentada pela mulher. Diante da ausência de indícios de participação, ele foi ouvido como testemunha e liberado.
Com a suspeita, foram apreendidos um isqueiro e o galão de combustível, encaminhados para perícia. O delegado de polícia ratificou a prisão em flagrante, enquadrando o caso como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, e solicitou a conversão da prisão em preventiva. O pedido considerou a gravidade do crime, a periculosidade da indiciada e o risco à ordem pública.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.