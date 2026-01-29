29 de janeiro de 2026
MANDADOS DE PRISÃO

PM captura quatro procurados pela Justiça em Araçatuba e região

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Polícia Militar prendeu quatro indivíduos procurados pela Justiça em diferentes cidades da região de Araçatuba
Polícia Militar prendeu quatro indivíduos procurados pela Justiça em diferentes cidades da região de Araçatuba

Durante ações de patrulhamento ostensivo e cumprimento de ordens judiciais realizadas na quarta-feira (28), a Polícia Militar prendeu quatro indivíduos procurados pela Justiça em diferentes cidades da região de Araçatuba.

Em Araçatuba, no Jardim Paulista, policiais que já tinham conhecimento de um mandado de prisão pelo crime de ameaça intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar o homem. Após a abordagem, ele foi informado sobre o mandado em aberto e conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Ainda no município, desta vez no bairro Claudionor Cinti, a equipe policial cumpriu um mandado de prisão relacionado ao crime de tráfico de drogas. O procurado foi localizado no endereço indicado, abordado e encaminhado ao Plantão Policial, permanecendo recolhido.

No município de Penápolis, no bairro Jardim Alvorada, os policiais realizaram diligências após tomarem ciência de um mandado de prisão pelo crime de ameaça. O indivíduo foi encontrado, detido e levado ao Distrito Policial, onde ficou à disposição do Judiciário.

Já em Birigui, durante patrulhamento de rotina, um homem foi abordado e, após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de lesão corporal. Ele também foi conduzido ao Distrito Policial e permaneceu preso.

