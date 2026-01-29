Durante ações de patrulhamento ostensivo e cumprimento de ordens judiciais realizadas na quarta-feira (28), a Polícia Militar prendeu quatro indivíduos procurados pela Justiça em diferentes cidades da região de Araçatuba.

Em Araçatuba, no Jardim Paulista, policiais que já tinham conhecimento de um mandado de prisão pelo crime de ameaça intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar o homem. Após a abordagem, ele foi informado sobre o mandado em aberto e conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Ainda no município, desta vez no bairro Claudionor Cinti, a equipe policial cumpriu um mandado de prisão relacionado ao crime de tráfico de drogas. O procurado foi localizado no endereço indicado, abordado e encaminhado ao Plantão Policial, permanecendo recolhido.