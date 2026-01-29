A passagem do técnico Luiz Carlos Martins pelo Bandeirante chegou ao fim, após apenas duas rodadas da competição do Paulista da Série A3. A decisão foi tomada depois da derrota por 4 a 0 sofrida na noite de ontem, fora de casa, contra o Marília, resultado que acabou sendo determinante para o encerramento do trabalho da comissão técnica ainda no início da temporada.

O Bandeirante já vinha de um revés na estreia do campeonato, quando perdeu para a Portuguesa Santista, em partida disputada no estádio Pedro Marim Berbel. Com dois jogos realizados e nenhum ponto somado, a equipe ocupa a lanterna da competição, situação que aumentou a pressão sobre o comando técnico.

A diretoria do clube se reuniu na manhã desta quinta-feira (29) com o treinador e, de acordo com nota oficial divulgada pelo Bandeirante, o desligamento ocorreu em comum acordo entre as partes. O clube destacou o profissionalismo e a dedicação de Luiz Carlos Martins durante o curto período à frente da equipe.