A passagem do técnico Luiz Carlos Martins pelo Bandeirante chegou ao fim, após apenas duas rodadas da competição do Paulista da Série A3. A decisão foi tomada depois da derrota por 4 a 0 sofrida na noite de ontem, fora de casa, contra o Marília, resultado que acabou sendo determinante para o encerramento do trabalho da comissão técnica ainda no início da temporada.
O Bandeirante já vinha de um revés na estreia do campeonato, quando perdeu para a Portuguesa Santista, em partida disputada no estádio Pedro Marim Berbel. Com dois jogos realizados e nenhum ponto somado, a equipe ocupa a lanterna da competição, situação que aumentou a pressão sobre o comando técnico.
A diretoria do clube se reuniu na manhã desta quinta-feira (29) com o treinador e, de acordo com nota oficial divulgada pelo Bandeirante, o desligamento ocorreu em comum acordo entre as partes. O clube destacou o profissionalismo e a dedicação de Luiz Carlos Martins durante o curto período à frente da equipe.
O momento do Bandeirante é delicado. Além de ainda não ter pontuado, o time terá mais um compromisso fora de casa na próxima rodada. No sábado (31), enfrenta o Desportivo Brasil, que também vem de derrota no campeonato, em um confronto direto entre equipes que buscam reação imediata.
A diretoria ainda não informou quem assumirá o comando técnico para a sequência da competição, enquanto o elenco segue a preparação visando o próximo desafio.
Nota oficial do Bandeirante EC
O Bandeirante Esporte Clube informa o desligamento da comissão técnica comandada pelo professor Luiz Carlos Martins.
Em reunião realizada na manhã desta data, e em comum acordo entre a diretoria e o treinador, foi definido o encerramento do ciclo da atual comissão técnica.
O Bandeirante EC agradece ao professor Luiz Carlos Martins pela dedicação, profissionalismo e contribuição no trabalho desenvolvido neste início de temporada, desejando sucesso na continuidade de sua carreira.
